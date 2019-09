Ricco cartellone con due sfide del massimo campionato e quadro quasi completo in quello cadetto. Si gioca anche nella Liga

Martedì 24 settembre giornata dedicata al turno infrasettimanale in particolare in Italia con la Serie A e B in evidenza. Nella massima serie si partirà alle ore con Verona – Udinese mentre in serata c’è Brescia – Juventus. Due match che avranno il supporto della nostra webcronaca così come per la B la sfida tra Cittadella e Pescara. Inoltre la serie cadetta avrà una speciale diretta minuto per minuto dove seguire le fasi salienti della giornata con i marcatori e altre curiosità. Il quadro si completa con LaLiga ma anche la EFL Cup in Inghilterra mentre è in corso di svolgimento Benevento – Crotone per il campionato Primavera. Prima di vedere i risultati dei principali incontri del giorno aggiornati in tempo reale, sguardo a quelli già disputati nella notte. Partiamo dalla Superliga argentina con il 2-1 dei Talleres Cordoba su Gimnasia LP. Dopo il gol di Menendez all’11’ pareggio di Guardini al 3′ della ripresa e rete su rigore di Moreno che fissa il punteggio. Nella Serie A brasiliana 1-0 dell’Avai sull’Atletico-MG mentre in Ecuador 2-0 del Dep. Cuenca sull’U. Catolica. In Giamaica infine termina senza reti l’incontro tra UWI e Mount Pleasant.

