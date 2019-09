Consigli assist fantacalcio della 5° giornata – Serie A 2019 – 2020

Sei nomi per un +1 in squadra da sfruttare nel turno infrasettimanale. Tra i giocatori abbiamo scelto: Duncan, Chiesa, Darmian, Cuadrado, Veloso e Brozovic

Torniamo ad analizzare quali giocatori scegliere per questa quinta giornata di campionato di Serie A. Dopo aver visto i Top11 proviamo a fare altri nomi di giocatori più indicati a prendere il +1 ovvero il bonus dell’assist. Partiamo dal Sassuolo con Duncan. La squadra sarà impegnata in trasferta con il Parma, squadra che in questo avvio ha concesso parecchio in difesa e potrebbe lasciarsi perforare da qualche ficcante azione di rimessa. Nel derby di domenica con la SPAL è stato tra i protagonisti con una realizzazione e squadra sempre più rodata bene grazie a un attacco che con Berardi, Caputo e Defrel gira davvero bene.

Turno casalingo per la Fiorentina e abbiamo pensato che Chiesa potrebbe risultare utile in chiave assist. La squadra di Montella ha raccolto molto poco rispetto a quanto seminato in questo avvio di stagione e la Samp sembra aver voltato pagina dopo il primo successo casalingo con il Toro. Ma l’esterno viola resta un top player e se avrà recuperato a pieno la condizione fisica sarà pronto a fare la differenza. Torniamo al Tardini questa volta sponda ducale con Darmian che potrebbe entrare nel tabellino di una gara che si prospetta aperta a tanti gol. Magari innescando Gervinho che è a caccia di una certa continuità nelle prestazioni.

La Juve a Brescia si trova una squadra molto carica e con un Balotelli in più, gara che potrebbe dunque riservare più di un ostacolo. La scelta di Cuadrado potrebbe essere una scommessa considerando che Sarri potrebbe optare per un 4-3-1-2 con Ramsey trequartista a discapito proprio dell’esterno bianconero ma il suo apporto, anche a partita in corso, potrebbe spezzare gli equilibri. Tra le note di questo avvio stagione nel Verona c’è Veloso che sembra tornato quello dei tempi migliori forte anche della possibilità di giocare con continuità. Lo abbiamo apprezzato per le sue conclusioni di mancino perchè ora non pensare a qualche prezioso assist? Chiudiamo con uno dei giocatori chiave di questa Inter partita a mille: Brozovic. Il centrocampista nerazzurro sta garantendo il giusto equlibrio tattico nella zona nevralgica del campo oltre a un grande apporto in termini di qualità. Nella sfida al San Siro contro la Lazio dai suoi piedi potrebbero partire delle verticalizzazioni per sfruttare la velocità di inserimento di Sensi e Politano.

CONSIGLI ASSISTMAN 5° GIORNATA SERIE A 2019-2020