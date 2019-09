Turno infrasettimanale di campionato con nuovi 11 giocatori consigliati a tutti i fantallenatori. Ecco quali acquistare e schierare

Da questa sera, martedì 24 settembre al via il primo turno infrasettimanale della stagione 2019 – 2020 in Serie A. Come di consueto andiamo a studiare quelli che sono i top11 indicati per questo turno. Partiamo dal portiere che in molti tornei gioca un ruolo decisivo visto che può portare anche al bonus di +1 se non prende gol oltre a contribuire con il suo voto al modificatore della difesa. Il turno casalingo del Napoli con il Cagliari ci spinge a scegliere Meret ma occhio al Cagliari dotato di un ottimo pacchetto offensivo e di un gioco che ha già fatto bene nella trasferta di Parma. Sarà assente Cigarini e il centrocampo potrebbe risentirne.

Nel pacchetto difensivo abbiamo confermato Kolarov che tra rigori e punizioni sembra anche quest’anno destinato a segnare molti gol. Con lui Izzo anche se contro il Milan sarà un test importante per lui e per tutta la squadra granata che ha già fatto due passi falsi in questo avvio di stagione. Proviamo inoltre la carta Ghiglione che dopo alcuni buoni segnali mostrati lo scorso anno a Frosinone qui a Genoa si sta ritagliando un posto da titolare con prestazioni incoraggianti ma destinate a salire. Molto prezioso anche in chiave assist interpreta un ruolo di ala nel 3-5-2 di Andreazzoli.

Passiamo al centrocampo con Zaniolo che in questi primi turni se la batte con Kluivert per una maglia da titolare. Con l’Atalanta non sarà facile ma i numeri ci sono per far bene. Con lui Zielinski che nell’ingranaggio degli schemi sempre più oliati di Ancellotti ci è sempre più dentro e ha già dimostrato di poter far male in quel ruolo. Per Traoré uno scontro diretto a Parma dove poter mostrare le proprie qualità contro una squadra in cerca di continuità. Quarta pedina di questo ruolo è Kurtic in un turno assolutamente da sfruttare in casa contro il Lecce dopo un avvio di stagione non esaltante.

Sempre in casa SPAL troviamo in attacco Petagna che sta già dando il suo contributo in questo avvio di stagione e contro una difesa non certo imperforabile come quella giallorossa potrà riprendere a segnare. Come lui anche Mertens che nonostante la concorrenza sembra poter trovare più spazi e quindi modo di esprimersi. Nello scorso turno casalingo fu autore di una doppietta contro la Sampdoria. Ultima pedina del nostro schacchiere non poteva non essere Dzeko che sembra l’arma in più di questa Roma. La sua zampata allo scadere contro il Bologna è l’emblema di un giocatore che sta sempre più ritagliandosi un ruolo da leader in questa squadra.

Quali giocatori consigliare per questo quinto turno di campionato? Ecco dunque il riepilogo dei top 11 consigliati per la 5° giornata.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 5° GIORNATA