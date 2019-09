Primavera Tim Cup 2019-2020, 1° turno eliminatorio: date e orari

Si parte martedì 24 settembre alle 12 con la sfida Benevento – Crotone; mercoledì 25 settembre altre tredici gare. Due posticipi a ottobre

BENEVENTO – Si aprirà con Benevento – Crotone, martedì 24 settembre alle ore 12 il primo turno eliminatorio della Primavera Tim Cup 2019-2020: la gara è in programma presso lo Il Centro Sportivo Avellola di Benevento. Mercoledì 25 settembre si disputeranno altri tredici incontri. Di questi sarà trasmessa in tv soltanto Sampdoria – Milan (ore su Sportitalia 60 DDT e in HD u SI smart www.sportitalia.com). Pescara – Pordenone e Udinese – Frosinone si giocheranno il 12 ottobre. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il quadro completo della giornata con tutti gli orari e i campi dove si disputerà il match.

PRIMAVERA TIM CUP 2019/2020, 1° TURNO ELIMINATORIO

24/09/2019*

BENEVENTO – CROTONE 12.00 C.S. AVELLOLA DI BENEVENTO

25/09/2019

GENOA – EMPOLI 15.00 BEGATO 9 DI GENOVA

V. ENTELLA – CITTADELLA 15.30* STADIO DANERI DI CHIAVARI**

BRESCIA – SPEZIA 15.00 COMUNALE DI PONTOGLIO (BS)**

SAMPDORIA – MILAN 15.00 COMUNALE GARRONE DI BOGLIASCO (Diretta Sportitalia)

SASSUOLO – PISA 15.00 STADIO RICCI DI SASSUOLO

LIVORNO – BOLOGNA 15.00 A. PICCHI CALCIO DI LIVORNO

PARMA – CREMONESE 15.00 C.S. PARMA CALCIO DI COLLECCHIO

PERUGIA – SALERNITANA 15.00 ANTISTADIO R. CURI DI PERUGIA

SPAL – HELLAS VERONA 15.00 C.S. FABBRI COPPARO 1 DI FERRARA

ASCOLI – VENEZIA 15.00 C.S. PICCHIO VILLAGE DI ASCOLI PICENO

NAPOLI – COSENZA 15.00 IANNIELLO DI FRATTAMAGGIORE

TRAPANI – LAZIO 11.00* R. SORRENTINO DI FONTANELLE SUD

JUVE STABIA – LECCE 11.00* STADIO MENTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA

12/10/2019*