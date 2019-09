Genoa – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

GENOVA – Mercoledì 25 settembre alle ore 21 andrà in scena Genoa – Bologna, incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra ligure che è reduce dal brutta sconfitta in trasferta contro il Cagliari; inizio di campionato pessimo per il Grifo che in quattro partite si trova in quattordicesima posizione con 4 punti. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che, domenica, hanno subito la prima sconfitta in campionato in casa contro la Roma, ma comunque si trovano in settimana posizione con 7 punti e continuano a vivere il loro ottimo momento di forma.

Mercoledì 25 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Andreazzoli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Romero, Zapata e Criscito. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Schone e Lerager mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Barreca. In attacco tandem offensivo composto da Pinamonti, Kouamé. Ancora indisponibile Sturaro.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, reparto arretrato formato da Bani e Denswil centrali e sugli esterni Tomiyasu e Mbaye. A centrocampo Dzemaili e Medel in cabina di regia con davanti Orsolini, Soriano e Sansone a supportare l’unica punta Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Bologna, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (canale 253 satellite).

Le probabili formazioni di Genoa – Bologna

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Andreazzoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Luigi Ferraris