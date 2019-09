Bologna – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Domenica 22 settembre alle ore 15 si giocherà Bologna – Roma, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno cominciato alla grande questa stagione: sette punti nelle prime tre partite per gli emiliani che, nell’ultimo turno, hanno vinto in rimonta in casa del Brescia. Dall’altra parte c’è la squadra di Fonseca che sta vivendo un buon periodo di forma come dimostrano i successi casalinghi contro Sassuolo e Basaksehir.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 22 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bani e Denswil. A centrocampo Poli e Medel in cabina di regia mentre davanti terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

QUI ROMA – La squadra capitolina dovrebbe rispondere con un modulo speculare a quello dei Felsinei: in porta Pau Lopez, pacchetto arretrato formato da Florenzi e Kolarov sulle fasce laterali mentre nel mezzo Mancini e Fazio. A centrocampo Cristante e Veretout a comporre la diga mentre davanti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Roma, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Bologna – Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Renato Dall’Ara