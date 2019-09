Serie A, Bologna – Roma: le formazioni ufficiali dalle ore 14,15

Le formazioni ufficiali di Bologna – Roma: incontro valevole per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Calcio d’inizio ore 15.

BOLOGNA – Tra poco si gioca Bologna – Roma, gara valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna una partita tra due squadre che stanno vivendo un ottimo periodo di forma. I padroni di casa che hanno ottenuto 7 punti nelle prime 3 partite e vengono dall’ottima rimonta in casa del Brescia, mentre i romani vengono da due vittorie a suon di gol contro Sassuolo in campionato e in Europa League contro il Basaksehir. Calcio di inizio previsto per le ore 15. Le formazioni ufficiali saranno disponibili alle ore 14,15 circa.

Bologna – Roma, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1) – IN ATTESA DI COMUNICAZIONE

ROMA (4-2-3-1) – IN ATTESA DI COMUNICAZIONE

SEGUI LA DIRETTA LIVE