Roma – Istanbul Basaksehir: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Istanbul Basaksehir: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo J di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ROMA – Giovedì 19 settembre alle ore 21 si giocherà Roma – Istanbul Basaksehir, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo J di Europa League. Da una parte c’è la squadra capitolina che viene dal primo e convincente successo in campionato contro il Sassuolo ed in classifica occupa la nona posizione con 5 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra turca che è reduce dal pari casalingo contro il Sivasspor ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 4 punti nelle prime 4 partite.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 19 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Spinazzola sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Fazio. A centrocampo Cristante e Diawara in cabina di regia mentre davanti terzetto formato da Kluivert, Pastore e Zaniolo alle spalle di Kalinic.

QUI ISTANBUL – Buruk dovrebbe schierare la sua squadra col 4-1-4-1 con Gunok tra i pali, reparto arretrato formato da Gaicara e Clichy sulle fasce laterali mentre nel mezzo Vieira e Chedjou. A centrocampo Azubuike in cabina di regia con Mossoro e Turan mezze ali mentre sulle corsie esterne Visca ed Elia a supporto dell’unica punta Crivelli.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Istanbul Basaksehir, valevole per la prima giornata del Gruppo J di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e TV8.

Le probabili formazioni di Roma – Istanbul Basaksehir

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Cristante; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Kalinic. Allenatore: Fonseca

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok, Gaicara, Chedjou, Vieira, Clichy, Azubuike, Visca, Mossoro, Turan, Elia, Crivelli. Allenatore: Buruk

STADIO: Olimpico di Roma