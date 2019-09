I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 4° giornata di Serie A e alla 4° giornata di Serie B

Sabato 21 settembre tre anticipi della terza giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. Dopo Frosinone – Venezia, la quarta giornata del campionato di Serie B si gioca tutta d’un fiato per far spazio al turno infrasettimanale di martedì prossimo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 21 settembre 2019

Udinese – Brescia 1 (ore 15)

Anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sfida tra due squadre che nel turno precedente hanno perso rispettivamente, contro Inter e Bologna. In classifica hanno entrambe tre punti.

Juventus – Hellas Verona over 2,5 (ore 18)

Nel secondo anticipo di giornata la Juventus cerca riscatto dopo il pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina; di fronte trova il Verona, che nel posticipo del turno precedente ha perso contro il Milan.

Milan – Inter 2 (ore 20.45)

Anticipo serale della quarta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Milan di Giampaolo cerca la terza vittoria consecutiva contro l’Inter di Conte, che è ancora a punteggio pieno. I rossoneri ono invece a quota sei, dopo la sconfitta a Udine nella partita di esordio.

Empoli – Cittadella 1 (ore 15)

Incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. L’Empoli proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Crotone e in clasifica ha cinque punti. Due lunghezze in meno per il Cittadella, che, dopo due sconfitte consecutive, nel turno precedente ha battuto in casa il Trapani.

Pescara – Virtus Entella 1 (ore 15)

Match valido per la quarta giornata del campionato cadetto. Il Pescara è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo del Cosenza, che ha fatto seguito alla sconfitta allo Stadio Arechi contro la Salernitana e alla vittoria casalinga contro il Pordenone, per un totale di sei punti in classifica. L’Entella, invece, è sorprendentemente prima a punteggio pieno.

Spezia – Perugia 1 (ore 15)

Match valido per la quarta giornata del campionato cadetto. Lo Spezia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Pordenone e in classifica ha tre punti. Quattro lunghezze in più per il Perugia, reduce dal pareggio caalingo contro lo Juve Stabia.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 settembre 2019

Udinese – Brescia 1 (1,95)

Juventus – Hellas Verona over 2,5 (1,52)

Milan – Inter 2 (2,30)

Empoli – Cittadella 1 (1,72)

Pescara – Virtus Entella 1 (2,50)

Spezia – Perugia 1 (2,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 718 euro