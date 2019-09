Milan – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – La grande attesa sta ormai per finire. Sabato 21 settembre alle ore 20.45 andrà in scena il Derby della Madonnina Milan – Inter, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dalla sofferta vittoria di Verona ed in classifica occupano la quarta posizione con 6 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che in campionato viaggiano a punteggio pieno mentre in Champions League non sono andati oltre il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 21 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Giampaolo dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Conti e Rodriguez sulle corsie laterali mentre nel mezzo Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Biglia in cabina di regia con Kessie e Calhanoglu mezze ali mentre davanti Suso e Rebic alle spalle di Piatek.

QUI INTER – Conte darà affidamento sul classico 3-5-2 con Handanovic in porta, reparto arretrato formato da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Sensi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro con l’argentino in vantaggio su Sanchez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Inter, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Il derby di Milan, inoltre, sarà trasmesso sul nuovo canale Sky DAZN 1 (209) che verrà attivato domani 20 settembre.

Le probabili formazioni di Milan – Inter

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma G.; Conti; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Borini, Leao, Paquetà, Theo Hernandez, Krunic, Duarte, Gabbia. Allenatore: Giampaolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lautaro, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Bastoni, Biraghi, D’Ambrosio, Dimarco, Gagliardini, Lazaro, Ranocchia, Sanchez, B.Valero, Vecino, Esposito. Allenatore: Conte

STADIO: San Siro