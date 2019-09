Pagelle 4° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 4° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

CAGLIARI – La quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria del Cagliari sul Genoa al termine di una partita dal finale rocambolesco. Passano in vantaggio i padroni di casa con l’ex Simeone, al 83′ pareggia Kouamè ma nei minuti finali una autorete di Zapata e un gol di Joao Pedro regalano i tre punti alla squadra di Maran.

Torna al succeso il Brescia sul campo dell’Udinese. Un gol di Romulo regala i tre punti alle Rondinelle e decreta la terza sconfitta consecutiva dei friulani. Dopo il pareggio con la Fiorentina, la Juventus torna a vincere contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri passano in vantaggio con Veloso che frutta la palla del rigore sbagliato da Di Carmine. I bianconeri pareggiano con Ramsey; dal dischetto Cristiano Ronaldo realizza il gol decisivo.

Domenica si parte con il derby emiliano Spal – Sassuolo: la squadra di Semplici proviene dalla vittoria contro la Lazio, quella di De Zerbi deve dimenticare la sconfitta per 4-2 rimediata all’Olimpico contro la Roma. In cerca dei primi punti stagionali la Sampdoria, che a Marassi attende il Torino, reduce dal passo falso interno contro il Lecce. I salentini se la vedranno invece contro il Napoli, caricato dalla vittoria in Champions sul Liverpool. Il sorprendente Bologna, a quota sette, ospita la Roma, che in classifica ha due lunghezze in meno e sarà reduce dall’ impegno in Europa League di giovedì sera. La Fiorentina, dopo aver ritrovato il morale grazie al pareggio contro la Juventus di una settimana fa, sfida l’Atalanta, che deve archiviare al più presto la batosta di Zagabria. Chiude il programma Lazio Parma: di fronte due squadre che provengono entrambe da una sconfitta, rispettivamente contro Spal e Cagliari.

Dove e quando trovare le pagelle della quarta giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 22 settembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

Venerdì 20 settembre

20.45

Cagliari-Genoa (pagelle – tabellino)

Sabato 21 settembre

15.00

Udinese-Brescia (pagelle – tabellino)

18.00

Juventus-Verona (pagelle – tabellino)

20.45

Milan-Inter (pagelle – tabellino)

Domenica 22 settembre

12.30

Sassuolo-Spal (pagelle – tabellino)

15.00

Sampdoria-Torino (pagelle – tabellino)

Lecce-Napoli (pagelle – tabellino)

Bologna-Roma (pagelle – tabellino)

18.00

Atalanta-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Lazio-Parma (pagelle – tabellino)