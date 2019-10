Genoa – Brescia, le formazioni ufficiali dalle 20

GENOVA – Alle 20.45 si sfideranno Genoa e Brescia per la nona giornata di campionato. I rossoblù ripartono da Thiago Motta che ritroverà il suo ex compagno di squadra ai tempi dove da calciatore militava nell’Inter: “Non mi aspettavo di esordire contro di lui, però è anche una bella cosa. A lui auguro il meglio dalla prossima partita”. Quale saranno le formazioni ufficiali del match? Lo scopriremo intorno alle ore 20 con i rossoblù che dovrebbero mettersi i campo con un 4-3-1-2 dove si rivede Pandev sulla trequarti mentre sulla fascia Barreca in campo visto il forfai di Pajac. Una sfida che si preannuncia molto combattuta così come sottolineato dal tecnico delle rondinelle, Eugenio Corini, alla vigilia del match: “Ho rivisto alcune partite di Thiago Motta alla guida del Psg Under 19 e la sua filosofia si è vista anche se poi ho letto che cambierà qualcosa. Non ci darà invece alcun vantaggio il fatto che il Genoa per dieci minuti non avrà il tifo dei propri tifosi: a prescindere troveremo una squadra molto concentrata”. Ricordiamo che il match di potrà seguire in diretta live su questo sito a partire dall’ingresso in campo delle due squadre sotto la direzione di Rosario Abisso.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Brescia

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione Romero, Zapata Barreca, Schone, Radovanovic, Lerager, Pandev; Pinamonti, Kouamé. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Ankersen, Biraschi, El Yamiq, Goldaniga, Saponara, Cassata, Jagiello, Agudelo, Gumus, Sanabria. Allenatore: Thiago Motta [formazioni ufficiali dalle 20]

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Ayé. A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Semprini, Ndjoj, Zmrhal, Morosini, Matri, Donnarumma. Allenatore: Corini [formazioni ufficiali dalle 20]

Arbitro: Rosario Abisso

Assistenti: Meli, Di Iorio

Quarto uomo: Pezzuto

VAR: Giua AVAR: Tengoni