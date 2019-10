Genoa – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Brescia del 26 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

GENOVA – Sabato 26 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Genoa – Brescia, incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è il Grifone che viene dalla larga sconfitta di Parma ed il conseguente esonero di Andreazzoli, al suo posto Thiago Motta. La squadra ligure occupa la penultima posizione in classifica con 5 punti. Dall’altra parte ci sono le Rondinelle che vengono dal pareggio casalingo contro la Fiorentina ed in classifica occupano la sedicesima posizione con 7 punti e una partita da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 26 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Rebus formazione per i padroni di casa che potrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Radu in porta, pacchetto difensivo composto da Romero, Zapata e Biraschi. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Schone e Lerager mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Pajac e Ghiglione. In attacco tandem offensivo composto da Pinamonti e Kouamè.

QUI BRESCIA – Le Rondinelle dovrebbero scendere in campo classico 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto arretrato formato da Sabelli e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Romulo mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem offensivo composto da Balotelli e Matri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Brescia, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Genoa – Brescia

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Thiago Motta

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Matri. Allenatore: Corini

STADIO: Luigi Ferraris