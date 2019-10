Elenco delle partite previste per oggi domenica 27 ottobre 2019: in primo piano la Serie A e la Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

ROMA – É una giornata molto vivace quella che ci attende a cominciare dalla Serie A. Si parte alle ore 12.30 con Bologna-Sampdoria con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta con la Juventus mentre i liguri vengono dal pareggio con la Roma. Alle ore 15 impegno esterno per il Napoli che giocherà contro la SPAL mentre l’Atalanta ospiterà l’Udinese. Spicca l’interessante sfida tra Torino e Cagliari. Alle ore 18 Roma-Milan con i capitolini che vengono dal pareggio con la Sampdoria mentre i rossoneri sono reduci dal pareggio con il Lecce. Alle 20.45 Fiorentina-Lazio con i toscani che hanno pareggiato con il Brescia mentre i bianco-celesti hanno pareggiato, in rimonta, contro l’Atalanta. In Serie B andrà in scena il posticipo tra Cremonese e Frosinone, calcio d’inizio alle ore 21. In Premier League impegni casalinghi per Liverpool e Arsenal che giocheranno, rispettivamente, contro Tottenham e Crystal Palace mentre il Manchester United giocherà sul campo del Norwich. In Liga impegno casalingo per il Siviglia che giocherà col Getafe mentre il Valencia sarà ospite dell’Osasuna. In Ligue 1 spicca PSG-Marsiglia.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Rennes – Tolosa

17:00 St. Etienne – Amiens

21:00 Paris SG – Marsiglia

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Wolfsburg – Augusta

18:00 Monchengladbach – Francoforte

INGHILTERRA: Premier League

15:00 Newcastle – Wolves

17:30

Arsenal – Crystal Palace

Liverpool – Tottenham

Norwich – Manchester Utd

ITALIA: Serie A

12:30 Bologna – Sampdoria [CRONACA DIRETTA]

15:00

Atalanta – Udinese [CRONACA DIRETTA]

Spal – Napoli [CRONACA DIRETTA]

Torino – Cagliari [CRONACA DIRETTA]

18:00 Roma – Milan [CRONACA DIRETTA]

20:45 Fiorentina – Lazio [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

21:00 Cremonese – Frosinone [CRONACA DIRETTA]

OLANDA: Eredivisie

12:15 Heerenveen – Groningen

14:30

PSV – Alkmaar

Sparta Rotterdam – Utrecht

16:45 Ajax – Feyenoord

SPAGNA: LaLiga

12:00 Celta Vigo – Real Sociedad

14:00 Granada – Betis

16:00 Levante – Espanyol

18:30 Siviglia – Getafe

21:00 Osasuna – Valencia

EUROPA: Europei U17 – Qualificazione – Prima fase

10:00 Ungheria U17 – Lettonia U17

13:00 Serbia U17 – Bielorussia U17

14:00 Svizzera U17 – San Marino U17

18:00 Russia U17 – Romania U17

19:00

Italia U17 – Irlanda del Nord U17

Turchia U17 – Lussemburgo U17

INGHILTERRA: Championship

13:00 Swansea – Cardiff

14:30 Bristol City – Wigan

ITALIA: Serie C – Girone A

15:00

Arezzo – Giana Erminio

Gozzano – Pontedera

Pianese – Olbia

Pro Patria – Carrarese

Siena – Pro Vercelli

17:30

AlbinoLeffe – Alessandria

Como – Lecco

Juventus U23 – Pergolettese

Novara – Pistoiese

ITALIA: Serie C – Girone B

15:00

Modena – Reggio Audace

Ravenna – Cesena

Sambenedettese – L.R. Vicenza

Südtirol – Virtus Verona

17:30

ArzignanoChiampo – FeralpiSalò

Rimini – Fermana

Vis Pesaro – Gubbio

ITALIA: Serie C – Girone C

15:00

Avellino – Reggina

Catania – Bari

Picerno – Paganese

Viterbese – Sicula Leonzio

17:30

Bisceglie – Virtus Francavilla

Catanzaro – Rende

Monopoli – Potenza

Teramo – Casertana

Vibonese – Ternana

20:45 Cavese – Rieti

ITALIA: Primavera 1

10:00 Chievo U19 – Napoli U19

10:30 Cagliari U19 – Lazio U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:00 Tondela – Benfica

18:30 FC Porto – Famalicao

21:00 Sporting – Guimaraes

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Girona – Alcorcon

16:00 Gijon – Saragozza

18:00

Huesca – Elche

Las Palmas – Fuenlabrada

21:00 Almeria – Extremadura UD