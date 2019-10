Bologna – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Sampdoria del 27 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12,30

BOLOGNA – Domenica 27 ottobre alle ore 12,30 si giocherà Bologna – Sampdoria, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa, nella scorsa giornata, hanno perso in trasferta contro la Juventus e attualmente occupano la tredicesima posizione con 9 punti, mentre i liguri, invece, sono reduci dal pareggio casalingo contro la Roma ed in questo momento occupano l’ultima posizione della classifica con soli 4 punti. Dirigerà l’incontro il signor Doveri della sezione di Roma.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 27 ottobre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Mihajlovic ha indisponibili Tomiyasu, Destro e Medel e dovrebbe far scendere in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Krejci sulle corsie laterali mentre nel mezzo Danilo e Denswil. A centrocampo Troiano in cabina di regia con Poli e Schouten, il terzetto avanzato sarà composto da Orsolini, Soriano e Sansone che supporteranno l’unica punta Palacio.

QUI SAMPDORIA – Ranieri ha indisponibile il solo Linetty e dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-4-2: Audero tra i pali, reparto arretrato formato da Bereszynski e Murru sulle fasce laterali mentre nel mezzo Colley e Murillo. A centrocampo centralmente ci saranno Ekdal e Vieira mentre sulle corsie agiranno Rigoni e Jankto. Il tandem offensivo sarà composto da Gabbiadini e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Bologna – Sampdoria, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Ascoli – Virtus Entella

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

STADIO: Renato Dall’Ara