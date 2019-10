In difesa Mazzarri preferisce Djidji a Lyanco, a riposo Verdi e Zaza. Maran sceglie Faragò in difesa e Ionita preferito a Rog. Fischio d’inizio alle 15

TORINO – Alle 15 si gioca Torino – Cagliari, gara valida per la nona giocata di campionato. Sguardo alle formazioni ufficiali del match con Mazzarri che rilancia dal primo minuto Iago Falque. Piccolo turn over nel 3-4-3 progettato con Djidji preferito in difesa a Lyanco mentre a centrocampo Ansaldi e De Silvestri sulle corsie esterne. In avanti Aina e Falque larghi con Belotti terminale offensivo. Tenuti a riposo sia Verdi che Zaza. In casa Cagliari ecco le scelte di Maran che in difesa da fiducia sulla corsia esterna a Faragò con Pellegrini mentre a centrocampo nel trio non c’è Rog e spazio a Ionita con Nandez e Cigarini. In avanti Nainggolan trequartista con Joao Pedro e Simeone tandem offensivo. Gara che sarà diretta da Michal Fabbri della sezione di Ferrara e che si potrà seguire in tempo reale con il supporto della nostra webcronaca.

Le formazioni ufficiali di Torino – Cagliari

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, N’Koulou, Djidji; Ansaldi, Baselli, Rincon, Aina; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Bremer, Verdi, Meité, Laxalt, Lukic, Zaza, Millico, Edera. Allenatore: Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Aresti, Klavan, Pinna, Walukiewicz, Deiola, Birsa, Rog, Castro, Ionita, Oliva, Cerri. Allenatore: Maran