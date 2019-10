All’Olimpico grande attesa per il big match della giornata di oggi 27 ottobre 2019. Si completa il quadro della Serie A e B, in Ligue 1 fari puntati su PSG – Marsiglia

Domenica 27 ottobre si giocano importanti sfide in Europa. In particolare ne abbiamo evidenziate due: in Italia c’è Roma – Napoli mentre nella Ligue 1 PSG – Marsiglia. Con il turno infrasettimanale alle porte Serie A e B completano oggi tutto il quadro delle partite. Il posticipo Cremonese – Frosinone come tutte le gare della massima serie saranno supportati dalla nostra consueta webcronaca. Oltre ai principali campionati in Europa non mancheranno le gare valide per le qualificazioni Euro categoria Under 17 oltre alle sfide del campionato di Serie C e il Campionato Primavera 1. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale di oggi, spazio agli incontri che si sono già disputati. Nella A-League in Australia 2-1 esterno per il Perth Glory sul Wellington Phoenix e del Melbourne city sul Western United. Nella Serie A brasiliana 1-1 tra Cruzeiro e Fortaleza mentre in Ecuador 1-0 del Deportivo Cuenca su LDU Quito. Nella Lega messicana successi casalinghi di Club America (2-0 su Puebla) e Leon (3-2 su Atletico San Luis) mentre finisce 1-1 tra Tigres e Cruz Azul. In Paraguay 2-1 esterno del Cerro Proteno su Guarani e in Perù 1-1 tra U. de Deportes e AD Cantolao. Si è già giocata la prima gara del Campionato Primavera 1 con il pareggio per 1-1 tra ChievoVerona e Napoli. In vantaggio i partenopei al 71′ con Labriola, i padroni di casa acciffano il pari in pieno recupero con Makni.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]