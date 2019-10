Bruccini per il Cosenza ed Esposito per il Chievo sono i migliori del match, entrambi prendono 6,5 in pagella. Non incide l’attacco dei clivensi infatti Meggiorini – Rodriguez sono i peggiori con un voto di 5,5

COSENZA – Una partita con pochissime emozioni e che si chiude nel primo tempo. Passano in vantaggio gli ospiti con una punizione pregevole di Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano Esposito dell’Inter, che non lascia scampo al portiere Perina. Poi il primo tempo è tutto di marca cosentina dove Rivieré in due occasioni spedisce la palla sul fondo. Il pareggio arriva da calcio d’angolo di Baez per la rete di testa del capitano Bruccini. Il secondo tempo è molto noioso, entrambe le squadre non riescono a creare azioni degne di nota e si accontentano del pareggio. Il Chievo non riesce a dare risultato alla vittoria dello scorso turno e l’attacco è rimasto all’asciutto. Nel Cosenza ci pensa ancora Bruccini a portare punti salvezza.

PAGELLE DI COSENZA – CHIEVO

COSENZA (4-3-3): Perina 6; Bittante 6 (dal 36’st Corsi s.v.), Idda 6, Capela 6.5, Legittimo 6; Bruccini 6.5, Sciaudone 6, Kanouté 6; Baez 6, Carretta 6 (dal 25′ st, Pierini 5.5), Rivière 6 (dal 25′ st Litteri 6). A disposizione: D’Orazio, Greco, Kone, Machach, Broh, Trovato, Saracco, Quintero. Allenatore: Piero Braglia.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper 6; Dickmann 6, Cesar 6, Vaisanen 6, Cotali 6 (dal 32′ st Frey s.v.); Esposito 6.5, Obi 6, Garritano 6 (dal 41′ st Bertagnoli s.v.); Pucciarelli 5.5 (dal 1′ st Segre 5.5); Meggiorini 5.5, Rodriguez 5.5. A disposizione: Leverbe, Rigione, Brivio, Nuno Henrique, Rovaglia, Schafer, Nardi, Pavone. Allenatore: Michele Marcolini.

Reti: all’8 Esposito, al 35′ Bruccini.

Assist: Baez

Ammonizioni: Dickmann, Cesar ed Esposito (CV) Idda e Bittante (CO)

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.