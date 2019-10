Il centrocampista pescarese riconsegna la vittoria al Pescara, per lui 8 in pagella. Memushaj prende 7,5 autore del vantaggio abruzzese. I peggiori sono i due difensori centrali del Benevento, Caldirola e Tuia con 4,5 in pagella

PESCARA – Il Pescara ritorna alla vittoria dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia. Il Benevento in una sola giornata perde la partita, l’imbattibilità in campionato e il primato in solitaria in classifica. Il primo tempo senza reti con le uniche azioni degne di nota: per il Pescara in contropiede con Masciangelo, lanciato da Palmiero, che in area aspetta troppo per servire Galano libero e poi fallisce il passaggio e fa ripartire il Benevento che serve in area Coda in ritardo e si scontra con Fiorillo in uscita. Il portiere pescarese verrà sostituito da Kastrati nel secondo tempo. La ripresa è di tutt’altra fattura, il Pescara passa subito in vantaggio con capitan Memushaj che in area scambia nello stretto con Busellato e il capitano biancazzurro colpisce di precisione alla sinistra del portiere con palla che dopo aver toccato il palo si infila in fondo al sacco. Passano pochi minuti e il Pescara raddoppia con Machin che è servito da un cross di Ciofani, deviato da Letizia, e il centrocampista di testa sul primo palo la mette dentro alle spalle di Montipò. Il Benevento non ci sta e arriva vicino al gol su colpo di testa di Coda, ma Bettella in scivolata salva sulla linea. Punizione per il Pescara dal limite e Memushaj manda di poco alto sulla traversa. E’ il preludio per il tris biancazzurro alla mezzora della ripresa, Machin viene lanciato in verticale in campo aperto, con la difesa molto alta, brucia Tuia, ingresso in area e conclusione vincente sull’uscita di Montipò. Il poker arriva su rigore per atterramento di Memushaj da parte di Caldirola. Dal dischetto va l’ex Maniero che spiazza Montipò al terzo minuto di recupero della ripresa.

PAGELLE DI PESCARA – BENEVENTO

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo 6 (dal 1′ st Kastrati 6); Ciofani 6.5, Bettella 7, Scognamiglio 6.5, Masciangelo 6, Memushaj 7.5, Palmiero 6.5, Busellato 6.5, Machin 8 (dal 34′ st Bruno s.v.), Galano 6.5, Borrelli 6.5 (dal 25′ st Maniero 6.5). A disposizione: Campagnaro, Del Grosso, Brunori, Drudi, Pavone, Di Grazia, Zappa, Ingelsson, Bocic. Allenatore: Zauri

BENEVENTO (4-4-2): Montipò 5; Maggio 5.5, Tuia 4.5, Caldirola 4.5, Letizia 5.5, Improta 5.5 (dal 13′ st Schiattarella 6), Hetemaj 5.5, Viola 6, Insigne 5.5, Sau 5 (dal 26′ st Armenteros 6), Coda 6. A disposizione: Manfredini, Gori, Del Pinto, Sanago, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic. Allenatore: Inzaghi

Reti: 1′ st Memushaj, all’8′ st Machin, al 30′ st Machin, al 48′ st Maniero (rigore)

Assist: Busellato

Ammonizioni: Borrelli, Busellato e Machin (P) Maggio (B)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.