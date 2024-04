Genoa – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Cagliari di Lunedì 29aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata di Serie A

GENOVA – Lunedì 29 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, Genoa e Cagliari scenderanno in campo per il Monday Night della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023-2024.

I padroni di casa, dopo lo 0-1 rimediato in casa contro la Lazio, sono dodicesimi a quota 39, Il loro percorso racconta di nove partite vinte, dodici pareggiate e dodici perse, trentaquattro reti realizzate e quaranta incassate. Gli ospiti, dopo aver fermato sul 2-2 la Juventus, cono quattordicesimi, con una lunghezza di vantaggio sulle squadre in lotta per non retrocedere, che però hanno già giocato. I loro 32 punti sono frutto di sette vittorie, undici pareggi e quindici sconfitte, trentasei gol fatti e cinquantasei subiti. Nelle ultime cinque sfide il Genoa ha collezionato sei punti, il Cagliari nove. All’andata, lo scorso 5 novembre, finì 2-1 per il Cagliari.

Cronaca con commento e tabellino

Ranieri alla vigilia

“Andiamo ad affrontare una squadra che gioca molto bene. Sono già salvi, non per questo possiamo permetterci di sottovalutare l’impegno. All’andata abbiamo vinto, ma negli ultimi minuti loro avevamo avuto tante occasioni per il pareggio. Sappiamo quello che ci aspetta: giocheremo contro una compagine forte, ha ottimi calciatori, sa quando manovrare o ripartire velocemente. Massimo rispetto. Sarà una gara che dovremo interpretare e saper leggere molto bene”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico Dionisi della sezione dell’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e Filippo Valeriani di Ravenna. Il quarto ufficiale di gara sarà Davide Di Marco di Ciampino. Al VAR ci sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1 e Marco Guida di Torre Annunziata.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Indisponibili Bani, Maturro, Malinovskyi, Messias; recperato Vitinha. Gilardino dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Martinez in porta e una difesa a tre formata da De Winter, Vogliacco e Vasquez. In cabina di regia Badelj con Frendrup e Strootman mentre Sabelli e Martin dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Gudmundsson e Retegui.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Assenti per infortunio Mancosu e Pavoletti; squalificato Luvumbo. Ranieri dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Scuffet e con Mina, Dessena e Hatzidiakos pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Sulemana e Makoumbou mentre Nandez e Augello dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta l’ex Shomurodov, supportata dai trequartisto Oristanio e Gaetano.

Le probabili formazioni di Genoa – Cagliari

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Mina, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

