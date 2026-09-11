Genoa-Frosinone: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Frosinone di Sabato 12 settembre 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

GENOVA – Sabato 12 settembre, alle ore 15, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, andrà in scena Genoa-Frosinone, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026-2027.

Indice:

Il Genoa di Daniele De Rossi arriva alla sfida di Marassi con una pressione enorme sulle spalle. I rossoblù sono ancora fermi a quota zero dopo tre sconfitte consecutive: il 2-0 contro il Napoli alla prima giornata, l’1-0 sul campo della Lazio e il pesante 1-4 incassato al Ferraris contro il Como. Un avvio complicato, con appena due gol segnati e sette subiti, che ha acceso le preoccupazioni dell’ambiente.

Il quadro è completamente diverso per il Frosinone, protagonista di un inizio di stagione brillante. La neopromossa ha già raccolto sei punti grazie alla vittoria per 3-0 a Firenze e al recente 3-2 casalingo contro il Venezia, risultati che hanno spinto la squadra di Alvini nella parte alta della classifica e alimentato entusiasmo e fiducia.

Anche la Coppa Italia ha raccontato percorsi opposti. Il Genoa ha superato i trentaduesimi travolgendo l’Ascoli e si prepara ad affrontare il Südtirol nei sedicesimi, mentre il Frosinone ha salutato la competizione ai rigori contro il Sassuolo dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, nonostante l’esordio convincente contro la Juve Stabia.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-FROSINONE]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-FROSINONE Sabato 12 settembre dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tabellino in tempo reale

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia di Genoa–Frosinone, Daniele De Rossi ha scelto toni diretti e senza giri di parole per scuotere l’ambiente rossoblù dopo le tre sconfitte consecutive. Il tecnico ha ammesso il fastidio per lo zero in classifica e ha ribadito che la pressione, in questo momento, è non solo inevitabile ma anche necessaria: «È l’ora di iniziare a pedalare, dobbiamo muovere la classifica». De Rossi ha invitato la squadra a non “fare i finti tonti” di fronte alle difficoltà, sottolineando l’importanza di trasformare la tensione in energia positiva per ripagare l’affetto dei tifosi. Sul Frosinone ha espresso grande rispetto, definendo i ciociari una squadra «fastidiosa e molto organizzata», capace di giocare bene da mesi e di arrivare a Marassi con entusiasmo grazie ai 6 punti conquistati nelle prime giornate.

L’arbitro

A dirigere la sfida di Marassi sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, affiancato dai guardalinee Alex Cavallina e Ayoub El Filali, dal quarto uomo Daniele Perenzoni, dal VAR Giacomo Camplone e dall’AVAR Francesco Cosso.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di Daniele De Rossi dovrebbe presentarsi con il 3-5-2. Bijlow in porta, davanti a lui Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce Ehizibue ed Ellertsson, mentre in mezzo Baldanzi, Frendrup e Sow garantiranno equilibrio e costruzione. In attacco confermata la coppia Osmajic–Colombo. Nessuno squalificato, ma restano indisponibili Venturino, Nuredini e Havel.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Il Frosinone di Alvini dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Palmisani tra i pali, Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia a comporre la linea difensiva. In mediana spazio a Calò e Masini, mentre Ghedjemis, Schmid e Kvernadze agiranno alle spalle dell’unica punta Raimondo. Anche per i ciociari nessuno squalificato.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo. Allenatore: De Rossi

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: