Genoa – Perugia 3-2: diretta live, risultato finale

La partita Genoa – Perugia del 13 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: GENOA-PERUGIA 3-2

SECONDO TEMPO

90′ Si conclude qui l’incontro tra Genoa e Perugia, 3 a 2 il risultato finale. Un saluto da Calciomagazine che vi ricorda di seguire le prossime dirette

88′ Yayah Kallon! Cambia il risultato grazie al suo gol

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo di gioco tra Genoa-Perugia. Non perdetevi la ripresa dell’incontro che seguiremo assieme

41′ Ed è rete! Hernani . Il risultato cambia, 2 a 2 adesso

26′ Goal! Occasione per Domenico Criscito che segna realizzando dagli undici metri. 1 a 2

10′ Rete di Francesco Lisi. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 0 a 2

2′ Perugia in rete con Mirko Carretta!

1′ Genoa e Perugia ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme

Tabellino

GENOA (3-5-2): F. Marchetti; D. Biraschi, Z. Vanheusden (dal 47′ st L. Serpe), D. Criscito, S. Sabelli, S. Sturaro (dal 10′ st Y. Kallon), M. Badelj, A. Hernani (dal 10′ st N. Rovella), A. Cambiaso, J. Ekuban (dal 1′ st M. Destro), F. Bianchi. A disposizione: V. Behrami, F. Melegoni, L. Czyborra, E. Goldaniga, M. Portanova, G. Pandev, L. Andrenacci. Allenatore: Davide Ballardini.

PERUGIA (4-4-2): L. Chichizola; F. Lisi, F. Sgarbi, M. Curado, C. Dell’Orco (dal 37′ st S. Righetti), M. Falzerano (dal 21′ st M. Vano), S. Burrai, V. Vanbaleghem, C. Kouan (dal 22′ st S. Santoro), M. Carretta (dal 42′ pt G. Angella), J. Murano. A disposizione: A. Bianchimano, A. Fulignati, E. Gyabuaa, F. Melchiorri, D. Sounas, A. Rosi, K. Manneh. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Reti: al 2′ pt Mirko Carretta, al 10′ pt Francesco Lisi, al 26′ pt Domenico Criscito, al 41′ pt Hernani, al 43′ st Yayah Kallon.

Ammonizioni: D. Biraschi (CAL), G. Pandev (CAL), C. Dell’Orco, S. Burrai, V. Vanbaleghem

Espulso al 40′ Curado

Recupero: nessuno nel primo tempo e nel secondo

Formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): 22 Marchetti; 14 Biraschi, 3 Vanheusden, 4 Criscito; 2 Sabelli, 27 Sturaro, 47 Badelj, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 20 Ekuban, 24 Bianchi. A disposizione: 35 Andrenacci, 5 Masiello, 10 Melegoni, 11Behrami, 19 Pandev, 23 Destro, 44 Buksa, 65 Rovella, 66 Serpe, 90 Portanova, 91 Kallon. Allenatore: Ballardini

Perugia (3-4-1-2): 22 Chichizola; 15 Dell’Orco, 39 Sgarbi, 21 Curado; 23 Falzerano, 8 Burrai, 19 Vanbalenghem, 44 Lisi; 26 Kouan; 7 Carretta, 11 Murano. A disposizione: 1 Fulignati, 12 Moro, 2 Rosi, 3 Righetti, Gyabuaa, 5 Angella, 9 Melchiorri, 13 Sounas, 17 Manneh, 20 Bianchimano, 25 Santoro, 32 Vano. Allenatore: Alvini

Le parole di Davide Ballardini

“È un impegno ufficiale e vanno affrontati al meglio, se no si fa brutta figura. Il Perugia è una squadra ben organizzata, chiara nel modo di difendere, una squadra che ci creerà delle grosse difficoltà. Ha tradizione ed è certamente ambiziosa per il campionato che andrà ad affrontare. Ci sono delle priorità e sono le caratteristiche dei giocatori che abbiamo oggi, poi da qui in avanti vedremo bene. Prima di tutto ci sono le qualità dei giocatori, le idee del quotidiano servono per dare una impronta alla squadra”.

La presentazione del match

GENOVA – Oggi pomeriggio, venerdì 13 agosto, alle ore 18 si giocherà Genoa – Perugia, incontro valido per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Ballardini che, nella scorsa edizione, è stata eliminata dalla Juventus ai tempi supplementari. Dall’altra parte troviamo la squadra di Alvini che ha staccato il pass per questo turno battendo il Sudtirol 1-0 nella fase preliminare.

QUI GENOA – Ballardini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi, Masiello e Criscito. A centrocampo Badelj e Rovella in cabina di regia con Sabelli e Czyborra sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Hernani alle spalle del tandem offensivo composto da Destro e Buksa.

QUI PERUGIA – Alvini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Chichinzola tra i pali, reparto arretrato formato da Angella e Dell’Orco sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Sgar e Lisi. A centrocampo Kouan in cabina di regia con Carretta e Vanbaleghem mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Burrai, Murano e Falzerano.

Le probabili formazioni di Genoa – Perugia

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Buksa. Allenatore: Ballardini

PERUGIA (4-3-3): Chichizola; G. Angella, Sgar, Lisi, Dell’Orco; Carretta, Kouan, Vanbaleghem; Burrai, Murano, Falzerano. Allenatore: Alvini

STADIO: Luigi Ferraris

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Perugia, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Mediaset, che a partire da quest’anno detiene i diritti per trasmettere in chiaro le gare di Coppa Italia. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match sarà Italia 1. Si potrà seguire la partita anche in streaming attraverso il servizio Mediaset Play. Sarà sufficiente collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet per poi seguire la diretta del match.