Pordenone – Spezia 0-2: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pordenone – Spezia del 13 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

LIGNANO SABBIADORO – Oggi pomeriggio, venerdì 13 agosto, alle ore 17.45 si giocherà Pordenone – Spezia, incontro valido per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Paci che viene dalla sconfitta in amichevole contro il Bologna per 4-2. Dall’altra parte troviamo la squadra di Thiago Motta che ha saltato molte amichevoli pre-campionato a causa del focolaio Covid. La sfida verrà diretta dal signor Ghersini della sezione di Genova.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PORDENONE-SPEZIA 0-2 SECONDO TEMPO 46' L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra Pordenone e Spezia. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Pordenone e Spezia. Il parziale è di 0 a 2. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo 45' Rete di . Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: a 39' In rete ! , il punteggio diventa: a 1' Partito il match tra Pordenone e Spezia!



Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Pordenone - Spezia

PORDENONE:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Paci.



SPEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Thiago Motta.



Reti: al ' pt N.N. 39., al ' pt N.N. 45..

Massimo Paci.Thiago Motta.al ' pt N.N. 39., al ' pt N.N. 45..

Le parole di Thiago Motta

“Gestire la situazione lo faremo giorno dopo giorno con chi arriverà e con chi deve ancora partire. Mentre siamo nella sessione lavoreremo così, non perderemo la concentrazione in quello che dobbiamo fare, allenarci bene e prepararci alla partita seguente. La punta centrale deve fare gol, è un ruolo che finisce le azioni ma deve partecipare con la squadra in tutte le fasi, difensiva, rifinitura, deve essere il più completo possibile. Le aspettative le abbiamo tutti, voi e noi, ed è importante per crescere e per migliorarci. Non deve essere una scusa, il problema avuto. Domani affrontiamo una buona squadra che fa un calcio buono, difficile giocarci contro e lo sappiamo. Abbiamo studiato e fatto allenamenti specifici per capire cosa possiamo fare domani. La prova finale sarà la partita ma ho tanta fiducia, ho trovato ragazzi molto disponibili. “Credo che il modulo sia importante come tante altre cose. Possiamo giocare in diversi modi di gioco ma la cosa importante sono le indicazioni che abbiamo passato ai giocatori, rispettare gli spazi da occupare. Indicazioni che non possiamo sbagliare. Quando abbiamo la palla e quando non la abbiamo, sono cose che vedremo giorno dopo giorno per capire quanto possiamo assorbire, che non abbiamo tempo. Vedremo cosa possiamo fare domani, spero che la squadra faccia una buona prestazione contro una squadra che si difende bene e in ripartenza sono bravi”.

La presentazione del match

QUI PORDENONE – Paci dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Perisan in porta, pacchetto difensivo composto da Barison, Camporese e Falasco. A centrocampo Magnino in cabina di regia con Biondi e Misuraca mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Kupisz e Cambiaghi. In attacco tandem offensivo composto da Tsadjout e Pellegrini.

QUI SPEZIA – Rebus formazione per Thiago Motta che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Zoet in porta, pacchetto arretrato formato da Amian e Bastoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Erlic e Ferrer. A centrocampo Sena in cabina di regia con Maggiore e Kovalenko mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Verde, Nzola e Gyasi.

Le probabili formazioni di Pordenone – Spezia

PORDENONE (3-5-2): Perisan; Barison, Camporese, Falasco; Kupisz, Biondi, Magnino, Misuraca, Cambiaghi; Tsadjout, Pellegrini. Allenatore: Paci

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Ferrer, Bastoni; Maggiore, Sena, Kovalenko; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pordenone – Spezia, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.