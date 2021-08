Monchengladbach – Bayern Monaco 1-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Borussia Monchengladbach – Bayern Monaco del 13 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Bundesliga

MONCHENGLADBACH – Questa sera, venerdì 13 agosto, alle ore 20.30, al Borussia Park, riaperto al 50%, si giocherà Borussia Monchengladbach – Bayern Monaco, incontro valido per la prima giornata della Bundesliga 2021/2022. I padroni di casa hanno ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque sfide. Il Bayern Monaco, che deve assimilare le idee di gioco nelle ultime cinque partite ha riportato una vittorie, due pareggi e due sconfitte, tra le quali quella per 0-3 contro il Napoli.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BOR. MöNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO 1-1 SECONDO TEMPO 85' Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco 82' Minuti per Eric Maxim Choupo-Moting che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 82' Thomas Müller fuori campo per dar spazio al compagno 82' Bouna Sarr fa il suo ingresso in campo 82' Termina qui la partita di Josip Stanišić che abbandona il rettangolo di gioco 75' L'allenatore inserisce Bayern Monaco Jamal Musiala in campo 75' Serge Gnabry abbandona il terreno di gioco 75' Kingsley Coman si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 75' Esce dal campo Leroy Sané per Bayern Monaco 72' Forze fresche in campo per Bor. Mönchengladbach con l'ingresso di Keanan Bennetts 72' Finisce la gara di Hannes Wolf che lascia il rettangolo di gioco 64' Entra in campo Jonas Hofmann per Bor. Mönchengladbach 64' Esce dal campo Patrick Herrmann per Bor. Mönchengladbach 64' Forze fresche in campo per Bor. Mönchengladbach con l'ingresso di Marcus Thuram 64' Finisce la gara di Alassane Pléa che lascia il rettangolo di gioco 57' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Lars Stindl 46' Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Bor. Mönchengladbach e Bayern Monaco schierate al centro del campo PRIMO TEMPO 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 42' Rete di Robert Lewandowski. Conclusione , assist di Joshua Kimmich e risultato che adesso è il seguente: 1 a 1 10' La palla finisce in rete! Alassane Pléa , assist di Lars Stindl ha battuto il portiere 1' Finalmente si parte! Calcio d'avvio battuto, prepariamoci a gustarci l'incontro



Benvenuti da Calciomagazine alla gara Bor. Mönchengladbach – Bayern Monaco, seguiremo i fatti salienti in tempo reale BOR. MöNCHENGLADBACH: Yann Sommer; Stefan Lainer, Matthias Ginter, Joe Scally, Nico Elvedi, Christoph Kramer, Patrick Herrmann (dal 19' st Jonas Hofmann), Florian Neuhaus, Hannes Wolf (dal 27' st Keanan Bennetts), Lars Stindl, Alassane Pléa (dal 19' st Marcus Thuram). A disposizione: Tobias Sippel, Jordan Beyer, Luca Netz, Tony Jantschke, László Bénes, Conor Noss. Allenatore: Adi Hütter.



BAYERN MONACO: Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Niklas Süle, Alphonso Davies, Josip Stanišić (dal 37' st Bouna Sarr), Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry (dal 30' st Jamal Musiala), Robert Lewandowski, Leroy Sané (dal 30' st Kingsley Coman), Thomas Müller (dal 37' st Eric Maxim Choupo-Moting). A disposizione: Sven Ulreich, Omar Richards, Chris Richards, Tanguy Nianzou Kouassi, Mickaël Cuisance. Allenatore: Julian Nagelsmann.



Reti: al 10' pt Alassane Pléa, al 42' pt Robert Lewandowski.



Ammonizioni: al 12' st Lars Stindl (BOR).

Yann Sommer; Stefan Lainer, Matthias Ginter, Joe Scally, Nico Elvedi, Christoph Kramer, Patrick Herrmann (dal 19' st Jonas Hofmann), Florian Neuhaus, Hannes Wolf (dal 27' st Keanan Bennetts), Lars Stindl, Alassane Pléa (dal 19' st Marcus Thuram).Tobias Sippel, Jordan Beyer, Luca Netz, Tony Jantschke, László Bénes, Conor Noss.Adi Hütter.Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Niklas Süle, Alphonso Davies, Josip Stanišić (dal 37' st Bouna Sarr), Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry (dal 30' st Jamal Musiala), Robert Lewandowski, Leroy Sané (dal 30' st Kingsley Coman), Thomas Müller (dal 37' st Eric Maxim Choupo-Moting).Sven Ulreich, Omar Richards, Chris Richards, Tanguy Nianzou Kouassi, Mickaël Cuisance.Julian Nagelsmann.al 10' pt Alassane Pléa, al 42' pt Robert Lewandowski.al 12' st Lars Stindl (BOR).

La presentazione del match

QUI MONCHENGLADBACH – Il Monchengladbach dovrebbe scendere in campo col modulo 4-2-3-1 con Sommer tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Ginter, Elvedice da Lainer e Scally ai lati. In mezzo al campo Kramer e Neuhaus. Sulla trequarti Herrmann, Bénes e Wolf, di supporto all’unica punta Stindl.

QUI BAYERN MONACO – Probabile modulo 4-3-3 con Neuer in porta, pacchetto arretrato formato da Sarr e Stanisic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Nianzou, e Upamecano. A centrocampo Goretzka, Kimmich e Müller; tridente offensivo composto da Sané, Lewandowski e Gnabry.

Le probabili formazioni

MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Scally; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Bénes, Wolf; Stindl. Allenatore: Hutter.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Sarr, Nianzou, Upamecano, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Müller; Sané, Lewandowski, Gnabry. Allenatore: Nagelsmann.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Monchengladbach – Bayern Monaco, valido per la prima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, al 201 del satellite e 472 e 482 del digitale. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.