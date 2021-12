Le formazioni ufficiali di Genoa – Sampdoria del 10 dicembre 2021, incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

GENOVA – Questa sera in campo Genoa – Sampdoria per il 124esimo derby. Dalle 19.45 ci avvicineremo alla sfida con l’uscita della formazioni ufficiali, quindi la cronaca dell’ingresso in campo delle squadre. Shevchenko torna ad avere a disposizione diverse pedine importanti dello scacchiere, in particolare il capitano Criscito e Destro. Partiamo dal modulo con il 3-5-2 sembra sempre più probabile. In difesa confermati Biraschi e Masiello con Criscito mentre torna in panchina Vasquez che in queste giornate si stava ritagliando un posto da centrale. A centrocampo potrebbero essere subito messi nella mischia i rientranti Badelj e Sturaro che con Hernani a fare gli interni mentre sulle fasce spazio a Cambiaso, tra i più positivi nella trasferta di Torino e Sabelli. In avanti pare certa la presenza di Pandev che ha ricevuto anche un augurio dall’ex bomber rossoblù Milito alla vigilia del match come si è potuto leggere sulle righe de Il Secolo XIX. Con lui l’indiziato principale a partire titolare dovrebbe essere Ekuban ma se in condizione ci potrebbe essere la sorpresa Destro che per lo meno a gara in corso farebbe valere il suo estro ed esperienza in una gara da sempre così importante. D’Aversa ha la rosa a disposizione se escludiamo Damsgaard che ne avrà fino a fine anno e Torregrossa che non viene rischiato e pertanto nemmeno convocato. In difesa rientra Colley dalla squalifica mentre Yoshida dovrebbe essere preferito a Ferrari anche alla luce dell’ultima prestazione casalinga con la Lazio di quest’ultimo; esterni Bereszynsky e Augello. A centrocampo Verre proverà a contendere una maglia ad Adrien Silva mentre non ci dovrebbe essere alcun dubbio per Ekdal, Candreva e Thorsby. In avanti imprescindibile Quagliarella che è un veterano del derby a far coppia con Caputo anche se non si esclude una staffetta con Gabbiadini che è stato l’unico a trovare una fiammata contro la Lazio anche se non appare al 100%.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Genoa – Sampdoria

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Pandev. A disposizione: Semper, Vanheusden, Ghiglione, Bani, Masiello, Galdames, Touré A., Behrami, Portanova, Bianchi, Destro, Kallon.Allenatore: Shevchenko. [ufficiali dalle 19.45]

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Murru, Dragusin, Ferrari A., Chabot, Depaoli, Ciervo, Verre, Yepes, Askildsen, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa. [ufficiali dalle 19.45]