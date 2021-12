Genoa – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Sampdoria del 10 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

GENOVA – Venerdì 10 dicembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Sampdoria, Derby della Lanterna numero 123 e anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Una sfida tra due squadre decisamente bisognose di punti. I rossoblù vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Juventus e sono in cerca del primo gol e del primo successo con Shevchenko in panchina; in classifica sono penultimi, a pari merito con il Cagliari, con 10 punti, frutto di una vittoria, sette pareggi e otto sconfitte con 17 gol fatti e 31 subiti. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro la Lazio e sono quindicesimi a quota 15 punti, con un cammino di quattro vittorie, tre pareggi e nove sconfitte e con22 reti realizzate e 32 incassate. Sono 77 i precedenti, nella massima categoria, tra le due compagini con il bilancio di 18 vittorie per il Genoa, 29 pareggi e 29 affermazioni della Sampdoria. L’ultima Stracittadina, lo scorso 3 marzo, si concluse con il risultato di 1-1: a Zappacosta rispose Tonelli. Dopo tre incroci senza pubblico per le restrizioni legate alla pandemia, Genova ritrova per la partita più importante dell’anno, cori e coreografie che da sempre contraddistinguono la sfida.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA - SAMPDORIA Venerdì 10 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili attraverso il portale sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (aperto tutti i giorni, domenica e lunedì compresi, dalle ore 10 alle 19). I prezzi sono i seguenti: Tribuna Inferiore: 100,00 euro – 50,00 euro; Distinti 50,00 euro -25,00 euro; Gradinata Nord/Settore 5: 25,00 euro – 15,00 euro Il primo importi é riferito al biglietto intero, il secondo agli Under 16. . In considerazione del nuovo decreto legge e delle nuove misure anti-Covid in vigore a partire dal 6 dicembre, solo le persone vaccinate o guarite possono accedere allo stadio.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Bercigli e dal quarto uomo Minelli. Al VAR Nasca, assistente AVAR Bresmes. Sarà il terzo derby per il fischietto romano, dopo quelli diretti nella stagione 2018/2019 e 2019/2020.

La presentazione del match

QUI GENOA – Shevchenko recupera Criscito e Destro. Ancora out Rovella, Caicedo, Cassata, Fares, Kallon, Maksimovic. Probabile modulo 3-5-2 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Biraschi, Vasquez e Criscito. In cabina di regia Badelj con Hernani e Sturaro; sulle fasce Sabelli e Cambiaso. Davanti Pandev e Destro.

QUI SAMPDORIA – D’Aversa recupera Colley, che ha scontato il turno si squalifica ma dovrà rinunciare ancora agli infortunati Torregrossa e Damsgaard. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2, con Audero in porta; Bereszynski e Augello sulle fasce e Colley e Yoshida al centro a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo potremmo trovare dal 1′ Thorsby e Ekdal sulle corsie Candreva e Thorsby. Davanti Quagliarella e Caputo.

Le probabili formazioni di Genoa – Sampdoria

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev. Allenatore: Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynsky, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Genoa – Sampdoria, valido per la diciassettesima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.