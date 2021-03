Georgia – Spagna: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Georgia – Spagna del 28 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

TIBILISI – Domenica 28 marzo alle ore 18 andrà in scena Georgia – Spagna, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo B delle qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale allenata da Sagnol che viene dalla sconfitta esterna contro la Svezia ed in classifica occupa, ovviamente, l’ultimo posto con 0 punti. Dall’altra parte troviamo le Furie Rosse che sono reduci dal deludente pareggio casalingo contro la Grecia ed in classifica occupano il secondo posto, in coabitazione con gli ellenici, con 1 punto.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI GEORGIA – La Nazionale padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Loria in porta, pacchetto difensivo composto da Chabradze e Giorbelidze sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kashia e Dvali. A centrocampo Kanwaka e Aburjania in cabina di regia mentre davanti spazio a Lobjanidze e Kvekveskiri e Kitieshvili alle spalle di Kvilitalia.

QUI SPAGNA – Luis Enrique dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara contro la Grecia e mandare in campo i suoi col 4-3-3 con De Gea tra i pali, pacchetto difensivo composto da Jordi Alba e Gaya sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Eric Garcia e Inigo Martinez. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Pedri e Thiago Alcantara mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Ferran Torres, Morata e Dani Olmo.

Le probabili formazioni di Georgia – Spagna

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Chabradze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kanwaka, Aburjania; Lobjanidze, Kvekveskiri, Kiteishvili; Kvilitaia. Allenatore: Sagnol

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jordi Alba, Eric Garcia, Inigo Martinez, Gaya; Pedri, Sergio Busquets, Thiago Alcantara, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

STADIO: Boris Paichadze Dinamo Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Georgia – Spagna, valevole per la seconda giornata del Gruppo B delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.