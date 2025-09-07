Germania-Irlanda del Nord 3-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Germania-Irlanda del Nord di domenica 7 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita delle qualificazioni ai Mondiali

COLONIA – Domenica 7 settembre alle 20:45 si disputerà Germania-Irlanda del Nord, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’incontro si giocherà al RheinEnergieStadion e sarà diretto dal norvegese Eskas. Le quote vedono nettamente favoriti i tedeschi, la cui vittoria si trova a 1,15, il pareggio a 8 mentre il successo degli irlandesi è quotato addirittura 17.

Non è un momento brillante per la Germania, reduce da tre sconfitte consecutive, in semifinale di UEFA Nations League contro il Portogallo, nella finale per il terzo posto contro la Francia e all’esordio nelle qualificazioni contro la Slovacchia. Per la prima volta nella sua storia, la selezione tedesca ha perso una partita di qualificazione ai mondiali, alla gara numero 104 disputata. La nazionale guidata da Nagelsmann vuole riscattare le ultime due edizioni dei Mondiali in cui è stata clamorosamente eliminata ai gironi.

Ottimo esordio per l’Irlanda del Nord, vittoriosa per 1-3 sul campo del Lussemburgo grazie ai gol realizzati da Reid, S. Charles e Devenny dopo il rigore sbagliato da Price. Questo successo, insieme a quello in amichevole contro l’Islanda, è servito alla nazionale irlandese per interrompere un digiuno di vittorie che durava quattro partite, con due pareggi e due sconfitte. La selezione allenata da O’Neill non si qualifica ai campionati del mondo dall’edizione del 1986 disputata in Messico, in cui fu eliminata ai gironi.

I precedenti in casa Germania in competizioni ufficiali sono 3 e il bilancio dice 2 vittorie dei padroni di casa e 1 successo degli ospiti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GERMANIA-IRLANDA DEL NORD]

GERMANIA: Baumann O., Anton W., Koch R., Rudiger A., Raum D., Kimmich J., Gross P. (dal 21' st Goretzka L.), Gnabry S. (dal 16' st Beier M.), Wirtz F., Leweling J., Woltemade N. (dal 16' st Amiri N.). A disposizione: Adeyemi K., Amiri N., Andrich R., Beier M., Collins N., Dahmen F., Goretzka L., Mittelstadt M., Nebel P., Nubel A., Stiller A., Tah J. Allenatore: Nagelsmann J..



IRLANDA DEL NORD: Peacock-Farrell B., Hume T., McNair P., Toal E., Bradley C., Galbraith E. (dal 31' st Marshall C.), Charles S., McCann A. (dal 31' st Saville G.), Devenny J., Price I., Reid J. (dal 25' st Charles D.). A disposizione: Charles D., Devlin T., Donley J., Hale R., Johnson R., Marshall C., McConville R., McDonnell J., McMullan S., Saville G., Southwood L., Taylor D. Allenatore: O'Neill Mi..



Reti: al 7' pt Gnabry S. (Germania) , al 24' st Amiri N. (Germania) , al 27' st Wirtz F. (Germania) al 34' pt Price I. (Irlanda del Nord) .



Ammonizioni: al 26' pt Rudiger A. (Germania) al 8' st Galbraith E. (Irlanda del Nord), al 17' st Devenny J. (Irlanda del Nord), al 18' st Bradley C. (Irlanda del Nord).

La presentazione del match

QUI GERMANIA – Pochi dubbi per Nagelsmann che dovrebbe schierare Gertmonas tra i pali, in difesa Kimmich, Tah, Rudiger e Raum, coppia di centrocampo formata da Goretzka e Stiller, sulla trequarti Adeyemi, Wirtz e Gnabry a supporto dell’unica punta Woltemade.

QUI IRLANDA DEL NORD – O’Neill dovrebbe mandare in campo il suo undici tipo che vede Peacock-Farrell in porta, difesa a tre formata da McConville, McNair e Hume, sulle fasce a destra Bradley, a sinistra Saville, interni McCann, S. Charles, in attacco Galbraith, D. Charles e Price.

Le probabili formazioni

GERMANIA (4-5-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Allenatore: Nagelsmann

IRLANDA DEL NORD (3-4-3): Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Saville; Galbraith, Price; D. Charles. Allenatore: O’Neill

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Calcio, canale 202.