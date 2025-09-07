Turchia-Spagna 0-6: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Turchia-Spagna di domenica 7 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita delle qualificazioni ai Mondiali

KONYA – Domenica 7 settembre alle 20:45 si disputerà Turchia-Spagna, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’incontro si giocherà al Konya Buyuksehir Belediye Stadium e sarà diretto dall’inglese Oliver. Le quote vedono nettamente favoriti gli spagnoli, la cui vittoria si trova a 1,50, il pareggio a 4,30 mentre il successo dei turchi è quotato 5,50.

Esclusa la sconfitta nell’amichevole disputata a giugno contro il Messico, la Turchia è in serie positiva (in competizioni ufficiali) da marzo, esattamente da quattro partite. La squadra guidata da Montella ha esordito in modo positivo nel girone di qualificazione andando a vincere su un campo non semplice come quello della Georgia. La selezione turca vuole tornare a partecipare ad un’edizione della Coppa del Mondo a distanza di 28 anni dall’ultima volta quando ottenne un terzo posto che rappresenta il miglior risultato della sua storia.

Dopo aver perso in modo beffardo la finale di UEFA Nations League contro il Portogallo, la Spagna si è prontamente rialzata andando a vincere sul campo della Bulgaria nella gara inaugurale delle qualificazioni. Un secco 0-3 per la squadra allenata da De la Fuente maturato già nel primo tempo grazie alle reti segnate da Oyarzabal, Cucurella e Merino. Dopo la vittoria nel 2010, la formazione iberica ha faticato molto ai mondiali visto che è stato eliminata una volta ai gironi (nel 2014) e due volte agli ottavi di finale (nel 2018 e nel 2022).

I precedenti in casa Turchia in competizioni ufficiali sono 2 e il bilancio dice 1 successo a testa.

Tabellino in tempo reale

TURCHIA: Cakir U., Muldur M. (dal 18' st Celik Z.), Demiral M., Bardakci A., Elmali E. (dal 18' st Kadioglu F.), Calhanoglu H. (dal 23' st Kokcu O.), Yuksek I., Akgun Y. (dal 1' st Aydin O.), Guler A., Yildiz K., Akturkoglu K.. A disposizione: Akaydin S., Aydin O., Bayindir A., Celik Z., Gul D., Gunok M., Kadioglu F., Kahveci I. C., Kokcu O., Ozcan S., Soyuncu C., Uzun C. Y. Allenatore: Montella V..



SPAGNA: Simon U., Porro P., Le Normand R., Huijsen D., Cucurella M., Merino M., Zubimendi M. (dal 28' st Rodri), Pedri (dal 23' st de Frutos J.), Yamal L. (dal 28' st Morata A.), Oyarzabal M. (dal 23' st Lopez F.), Williams N. (dal 44' pt Torres F.). A disposizione: Carvajal D., Cubarsi P., de Frutos J., Garcia A., Grimaldo A., Lopez F., Morata A., Olmo D., Raya D., Remiro A., Rodri, Torres F. Allenatore: de la Fuente L..



Reti: al 6' pt Pedri (Spagna) , al 22' pt Merino M. (Spagna) , al 45'+1 pt Merino M. (Spagna) , al 8' st Torres F. (Spagna) , al 12' st Merino M. (Spagna) , al 17' st Pedri (Spagna) .

La presentazione del match

QUI TURCHIA – Montella dovrebbe mandare in campo il suo undici tipo che vede Cakir tra i pali, in difesa Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali, in mezzo al campo la coppia formata da Calhanoglu e Aydin, sulla trequarti Guler, Kokcu, Yildiz in appoggio a Akturkoglu.

QUI SPAGNA – Pochi dubbi per De la Fuente che dovrebbe schierare Simon in porta, difesa a quattro composta da Porro, Huijsen, Le Normand e Cucurella, a centrocampo la coppia Zubimendi-Pedri, sulla trequarti Yamal, Olmo e Nico Williams alle spalle di Oyarzabal.

Le probabili formazioni

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Aydin; Guler, Kokcu, Yildiz; Akturkoglu. Allenatore: Montella

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Yamal, Olmo, Nico Williams; Oyarzabal. Allenatore: De la Fuente

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Max, canale 206.