Germania – Olanda: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Germania – Olanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45

GELSENKIRCHEN – Lunedì 19 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Germania – Olanda, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte ci sono i tedeschi che non hanno più nulla da chiedere visto che sono retrocessi aritmeticamente nella Lega B. Un solo punto conquistato da parte dei padroni di casa che vogliono chiudere con onore. Dall’altra parte, invece, ci sono gli olandesi che con una pareggio potrebbero chiudere in prima posizione in virtù degli scontri diretti a favore contro la Francia. Nell’ultimo turno, infatti, successo casalingo contro i transalpini per la Nazionale di Koeman che occupa la seconda posizione con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 19 novembre dalle 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la webcronaca in diretta.

QUI GERMANIA – La compagine tedesca dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Kehrer e Hector sulle fasce mentre nel mezzo Sule ed Hummels. A centrocampo Rudy in cabina di regia con Kimmich e Havertz mezze ali mentre in attacco tridente composto da Muller, Werer e Sane.

QUI OLANDA – Koeman potrebbe confermare in blocco, o quasi, la formazione che ha schiantato la Francia: 4-3-3 con Cillessen in porta, pacchetto difensivo composto da Dumfries e Blind sulle fasce mentre al centro De Ligt e Van Dijk. A centrocampo De Jong in regia con Strootman e Wijnaldum mezze ali mentre in attacco Bergwijn, Depay e Babel.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su Italia Uno alle ore 20.45. Sarà inoltre possibile seguire il match in live streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Germania – Olanda

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Kehrer, Hummels, Sule, Hector; Kimmich, Rudy, Havertz; Muller, Werner, Sane. Allenatore: Low

OLANDA (4-3-3): Cilessen; Dumfries, de Ligt, Van Dijk, Blind; Strootman, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. Allenatore: Ronald Koeaman

STADIO: Veltins Arena