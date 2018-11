Germania-Olanda 2-2, il tabellino: Tulipani in semifinale

Il tabellino di Germania-Olanda 2-2 il risultato finale, reti di Werner e Sanè per i padroni di casa mentre per gli ospiti a segno Promes e Van Dijk.

GELSENKIRCHEN – L’Olanda è la quarta semifinalista della UEFA Nations League. Nel match valido per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A i “Tulipani” pareggiano 2-2 in casa della Germania strappando il pass per la fase finale. Risultato ottenuto in rimonta per la compagine di Koeman che, dopo venti minuti, va sotto di due reti per mano di Werner e Sanè ma, nei minuti finali della seconda frazione, gli olandesi trovano la qualificazione grazie ai gol di Promes e Van Dijk.

Germania-Olanda 2-2: il tabellino del match

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Gnabry (67′ Muller), Werner (63′ Reus), Sané (80′ Goretzka). Allenatore: Low

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Tete, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum (60′ Vilhena); Promes, Depay, Babel (45′ Dilrosun [66′ De Jong]). Allenatore: Koeman

RETI: 9′ Werner (G), 19′ Sane (G), 85′ Promes (O), 91′ Van Djik (O)

AMMONIZIONI: Hummels, Kroos, Kimmich (G), Wijnaldum (O)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Veltins Arena