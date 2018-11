Olanda – Francia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Olanda – Francia: presentazione, probabili formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League

ROTTERDAM – Venerdì 16 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Olanda – Francia, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla grande vittoria contro la Germania ed in classifica occupano la seconda posizione con 3 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i transalpini che vengono dal successo casalingo contro la Germania ed in classifica occupano la prima posizione con 7 punti, qualificazione ad un passo per i campioni del mondo in carica. Sono 27 i precedenti tra le due squadre con la Francia che ha trionfato 13 volte, l’Olanda 10 mentre i pareggi sono 4. 54 le reti messe a segno dalla Nazionale olandese mentre sono 47 quelle segnate dai francesi.

QUI OLANDA – La compagine padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Cillessen in porta, pacchetto difensivo composto da Dumfries e Blind sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Vrij e Van Dijk. A centrocampo De Jong in cabina di regia con De Roon e Wijnaldum mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bergwijn, Depay e Babel.

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard ed Hernandez sulle fasce mentre al centro Kimpembe e Varane. A centrocampo Pogba e Kanté in cabina di regia mentre davanti Matuidi, Griezmann e Mbappè a supporto di Giroud.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro tra Olanda e Francia, valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports Italy.

Le probabili formazioni di Olanda – Francia

OLANDA (4-3-3): Cilessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. Allenatore: Ronald Koeaman

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappe, Giroud, Griezmann. Allenatore: Didier Deschamps

STADIO: Stadion Feijenoord