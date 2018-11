Olanda-Francia 2-0, il tabellino: reti di Wijnaldum e Depay

Il tabellino di Olanda-Francia 2-0 il risultato finale, decisive le reti di Wijnaldum e Depay per il successo della Nazionale olandese.

ROTTERDAM – Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League l’Olanda batte 2-0 la Francia. Successo strameritato per la compagine padrona di casa che segna la rete decisiva al tramonto della prima frazione grazie all’acuto di Wijnaldum mentre Depay chiude i conti con un rigore all’ultimo secondo. Successo di fondamentale importanza per i “Tulipani” che salgono a quota 6 punti mentre la Francia resta in testa con 7, la Germania retrocede nella Lega B. La Nazionale di Koeman potrà scavalcare i transalpini in classifica visto che lunedì se la vedrà contro una Germania che non ha più obiettivi.

Olanda-Francia 2-0: il tabellino del match

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum (89′ Vilhena); Bergwijn (86′ Promes), Depay, Babel (91’Ake). Allenatore: Koeman

FRANCIA (4-4-2): Lloris; Digne, Kimpembe, Varane, Pavard, Matuidi (65′ Sissoko), Kante, Nzonzi (81′ Ndombele), Mbappè, Giruoud (65′ Dembelè), Griezmann. Allenatore: Deschamps

RETI: 44′ Wijnaldum (O), 96′ Rig. Depay (O)

AMMONITI: Wijnaldum (O), Kante, Digne, Pavard, Dembelé (F)

ESPULSI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Stadion Feijenoord