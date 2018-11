Pronostici del 17 novembre con Italia – Portogallo

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata integralmente alla quinta giornata della Nations League

Sabato 17 novembre si giocano altre partite valide per la quinta giornata della Uefa Nations League, la competizione cui partecipano cinquantacinque squadre, divise in quattro leghe in base al coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali e successivamente in quattro gironi per ogni lega. I vincitori dei gruppi delle leghe B, C e D verranno promossi a quella superiore, mentre le squadre che termineranno all’ultimo posto nei gironi delle leghe A, B e C retrocederanno in quella inferiore. I pronostici riguardano sei gare di questo torneo, che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Italia-Portogallo 1(2,25)

Gara valida per la quinta giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. La Nazionale di Mancini proviene vittoria con la Polonia che le ha permesso di evitare la retrocessione nella Lega B e occupa la seconda posizione nel girone con 4 punti. I lusitani sono a un passo dalla qualificazione alle semifinali: 6 punti in classifica per i portoghesi ma con una partita in meno rispetto all’Italia

Turchia-Svezia 1(2,30)

Incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 di Lega B. La Turchia è seconda con 3 punti dietro la Russia, la Svezia è ultima a quota 1.

Serbia-Montenegro 1 (1,37)

Gara valida per la quinta giornata del Girone 4 della Lega C. La Serbia è in testa al gruppo con 8 punti, il Montenegro la segue a una lunghezza.

Albania-Scozia under 2,5 (1,45)



Gara valida per la quinta giornata del Girone 1 della Lega C della Nations League. Tre punti per entrambe le squadre, dietro a Israele che è a quota 6.

Romania-Lituania 1 (1,25)

Match valido per la quinta giornata del Girone 4 della Lega C della Nations League. La Romania ha 6 punti ed è terza dietro a Serbia e Montenegro. La Lituania è il fanalino di coda del girone, ancora a quota zero.

Malta-Kosovo 2 (2,45)

Match valido per la quinta giornata del Girone 3 della Lega D della Nations League. Il Malta è ultimo con 2 punti, il Kosovo è in testa al gruppo a quota 8.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 novembre 2018

Italia-Portogallo 1(2,25)

Turchia-Svezia 1(2,30)

Serbia-Montenegro 1 (1,37)

Albania-Scozia under 2,5 (1,45)

Romania-Lituania 1 (1,25)

Malta-Kosovo 2 (2,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 315 euro