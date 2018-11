UEFA Nations League, Olanda-Francia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Olanda-Francia: incontro valido per la quinta giornata di UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45.

ROTTERDAM – Tra poco scenderanno in campo Olanda e Francia nell’incontro valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l’Olanda con Bergwijn, Babel e Depay a comporre il tridente offensivo mentre la Francia risponde col 4-4-2 con Griezmann e Giroud a comporre il tandem offensivo.

Le formazioni ufficiali di Olanda-Francia

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. Allenatore: Koeman

FRANCIA (4-4-2): Lloris; Digne, Kimpembe, Varane, Pavard, Matuidi, Kante, Nzonzi, Mbappè, Giruoud, Griezmann. Allenatore: Deschamps