Germania U21 – Portogallo U21: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Germania U21 – Portogallo U21 del 6 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la finale dell’Europeo Under 21

LUBJANA – Domenica 6 giugno alla ore 21 andrà in scena Germania U21 – Portogallo U21, incontro valevole per la finale dell’Europeo Under 21. Da una parte, dunque, c’è la Nazionale di Kuntz che ha staccato il pass per la finale battendo l’Olanda. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Rui Jorge che, dopo aver eliminato l’Italia ai supplementari, ha centrato l’accesso alla finale battendo la Spagna. Per la sfida, valida per la finale dell’Europeo Under 21, saranno presenti 1000 spettatori.

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI GERMANIA – Kuntz dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Dahmen in porta, pacchetto difensivo composto da Baku e Raum sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pieper e Schlotterbeck. A centrocampo Dorsch in cabina di regia con Maier e Ozcan mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Wirtz, Nmecha e Berisha.

QUI PORTOGALLO – Rui Jorge dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Diogo Costa tra i pali, reparto arretrato formato da Diogo Dalot e Abdu Conte sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Diogo Queiros e Diogo Leite. A centrocampo Braganca in cabina di regia con Vitinha e Gedson Fernandes mezze ali mentre davanti spazio a Fabio Vieira alle spalle del tandem offensivo composto da Danny Mota e Leao.

Le probabili formazioni di Germania U21 – Portogallo U21

GERMANIA (4-3-3): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch, Ozcan; Wirtz, Nmecha, Berisha. Allenatore: Kuntz

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Abdu Conte; Vitinha, Braganca, Gedson Fernandes; Fabuio Vieira; Danny Mota, Leao. Allenatore: Rui Jorge

STADIO: Stozice

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Germania U21 – Portogallo U21, valido per la finale dell’Europeo Under 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 2 e sulla piattaforma RAI Play.