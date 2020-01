Diretta Getafe – Real Madrid: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Getafe – Real Madrid del 04 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga spagnola, calcio d’inizio alle 16

GETAFE – Sabato 4 gennaio, allo Stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe si giocherà Getafe – Real Madrid, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 16.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

GETAFE CF: Allenatore: Bordalás.



REAL MADRID: Allenatore: Zinédine Zidane.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

La squadra di casa sta passando una stagione fantastica, infatti in classifica è sesta con 30 punti, a -2 dalla zona Champions league: nelle ultime 5 partite di campionato ha ottenuto 3 vittorie 1 pareggio ed una sconfitta (risultato più recente) contro il Villareal per 1-0. Gli ospiti vengono da 3 pareggi consecutivi, rispettivamente contro Valencia, Barcellona e Atletico Bilbao ed in classifica sono secondi, due punti dietro il Barcellona. Questo match può essere molto importante per recuperare questo distacco perche vedono i principali avversari impegnati nel derby catalano contro l’Espanyol.

Le probabili formazioni di Getafe – Real Madrid

La squadra di Bordalas dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Mata e Molina punte, a centrocampo Cucurella, Maksimovic, Arambarri e Jason mentre la linea difensiva potrebbe essere composta da Nyom, Cabrera, Djené e Damian Suarez con Soria tra i pali. La squadra di Zidane dovrebbe invece giocare con il 4-3-3 con il tridente formato da Isco, Benzema e Bale, a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric mentre in difesa dovrebbero giocare Marcelo, Militao, Varane e Carvajal con Courtois estremo difensore.

Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Cabrera, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Jason; Mata, Molina. Allenatore: Bordalas.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Marcelo, Militao, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Zidane.

Dove seguire Getafe – Real Madrid

Il match Getafe – Real Madrid, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga spagnola, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.