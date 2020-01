Diretta Atletico Madrid – Levante: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Atletico Madrid – Levante del 04 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga spagnola, calcio d’inizio alle 18:30

MADRID – Sabato 4 gennaio, allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid si giocherà Atletico Madrid – Levante, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 18:30.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Allenatore: Diego Simeone.



Allenatore: Paco López.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

La squadra di casa è in ripresa dopo un brutto periodo, infatti ha vinto 2 delle ultime 3 partite di campionato (la restante è un pareggio contro il Villareal 0-0) contro Osasuna e Betis, rispettivamente con il risultato di 2-0 e 1-2. In campionato vanta della quarta posizione con 32 punti a -2 dal Siviglia e a -5 dal Real Madrid, deve anche guardarsi dietro, perchè ci sono parecchie inseguitrici per i posti in Champions League, ovvero real Sociedad, Getafe, Atletico Bilbao e Valencia. La squadra ospite è in nona posizione con 26 punti, a -2 dal Valencia e dall’Atletico Bilbao e viene da due vittorie consecutive in campionato contro Granada (1-2) e Celta Vigo (3-1) dunque insegue il sogno Europa League. Si prospetta un match interessante, i favori del pronostico sono per i padroni di casa ma sarà una partita tutta da gustare.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Levante

La squadra di Simeone dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Joao Felix e Morata in avanti, a centrocampo Correa, Thomas, Saul e Koke mentre la linea difensiva potrebbe essere composta da Trippier, Felipe, Giménez e Renan Lodi con Oblak a difendere tra i pali. Anche la squadra di Lopez dovrebbe entrare sul terreno di gioco con il 4-4-2, le punte saranno Roger e Morales, a centrocampo potrebbero giocare Rochina, Campana, Radoja e Bardh, in difesa Miramon, Cabaco, Postigo e Tono con Aitor Fernandez estremo difensore.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Correa, Thomas, Saul, Koke; Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone.

Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Cabaco, Postigo, Tono; Rochina, Campana, Radoja, Bardhi; Roger, Morales. Allenatore: Lopez.

Dove seguire Atletico Madrid – Levante

Il match Atletico Madrid – Levante, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga spagnola, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.