Gioiese – Vibonese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Gioiese-Vibonese di Domenica 7 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 20° giornata del Girone I di Serie D

GIOIA TAURO – Domenica 7 gennaio, lo Stadio Pasquale Stanganelli ospiterà la partita Gioiese–Vibonese, valevole per la ventesima giornata di del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30. Tempo di derby calabrese in serie D. Ad incrociare il loro cammino in campionato, saranno la Gioiese ultima e la Vibonese terza in classifica. Sono ben 36 i punti che separano le due squadre, una distanza che suggerisce la facile vittoria degli ospiti di Vibo Valentia. Tuttavia quello di oggi è pur sempre un derby e la Gioiese non ha nulla da perdere.

Ne consegue che si preannuncia una partita combattuta fino all’ultimo minuto, tra due squadre che vogliono stabilire chi comanda in Calabria. Per fare però punti, la Gioiese dovrà essere più incisiva in attacco, reparto che al momento ha fatto registrare solamente 7 reti. Ne consegue che la Vibonese, che detiene la terza miglior difesa del campionato, non dovrebbe incontrare troppi problemi e vincere il derby calabrese con più di una rete di scarto. Il fischietto Stefano Giordano della sezione di Grosseto dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo Stadio Pasquale Stanganelli. Sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Stella di Grosseto e Filippo Ferretti di Pistoia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIOIESE – VIBONESE]

GIOIESE:. A disposizione:



VIBONESE:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI GIOIESE – Il tecnico Franco Viola si affida al 4-3-3: in porta Ammirati; in difesa con Monteleone a sinistra, Scalon e Miliziano i centrali e a destra Ruffino; in centrocampo conferma Toskic, Maresca e Mirante; il tridente è formato da Casadidio, Moscardi e Romano.

QUI VIBONESE – Il tecnico Antonio Buscè conferma il 4-3-3: tra i pali Del Bello; la difesa affidata a Scavone destra, Baldan e Onraita i centrali e Malara sulla sinistra. Il centrocampo composto da Anzelmo, Iuliano e Esposito; l’attacco a tre con Ciotti ala destra, Tandara a sinistra e Terranova il centrale.

Probabili formazioni di Gioiese – Vibonese

GIOIESE (4-3-3): Ammirati; Monteleone, Scalon, Miliziano, Ruffino; Toskic, Maresca, Mirante; Casadidio, Moscardi, Romano. Allenatore: Franco Viola.

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Scavone, Baldan, Onraita, Malara; Anzelmo, Iuliano, Esposito; Ciotti, Tandara, Terranova. Allenatore: Antonio Buscè.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Gioiese e Vibonese non sarà visibile in diretta tv e streaming, ma solamente in differita e a trasmetterla sarà l’emittente locale siciliana “La TR3” visibile in tv in Sicilia sul canale 83 del digitale terrestre.

A cura di Gabriele Caruso