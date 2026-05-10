Giro d’Italia 109, Magnier vince a Sofia: Silva resta in Maglia Rosa

Paul Magnier trionfa nella terza tappa del Giro d’Italia 109 a Sofia. Milan secondo, Groenewegen terzo. Silva conserva la Maglia Rosa

SOFIA – Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 109, la Plovdiv-Sofia di 175 km, davanti a Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Paul Magnier (Soudal Quick-Step) – 175 km in 4h09’42”, media di 42.050 km/h

2 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) s.t.

3 – Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)

2 – Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) a 4″

3 – Egan Bernal (Netcompany Ineos) a 4″

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Paul Magnier ha dichiarato: “Vincere due tappe su tre in Bulgaria è come un sogno. Abbiamo controllato la corsa per tutta la giornata e volevamo essere piazzati al meglio a 1 km dall’arrivo e così è successo. Ho esultato sulla linea del traguardo ma, a dire il vero, non ero sicuro di aver vinto oppure no. Sono davvero felice. Battere Jonathan Milan e Dylan Groenewegen mi fa sentire tra i migliori velocisti al mondo. Adesso andiamo in Italia e vedremo quante altre tappe potrò puntare. Sei anni fa guardavo in tv Arnaud Démare vincere con la Maglia Ciclamino. Mi ha mandato un messaggio dicendomi di fare lo stesso. Sono felice di esserci riuscito”.