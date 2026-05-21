Giro d’Italia 109, Segaert vince a Novi Ligure: Eulalio resta in Maglia Rosa

Alec Segaert vince la tappa 12 del Giro d’Italia 109 a Novi Ligure. Sul podio Aerts e Silva. Eulalio conserva la Maglia Rosa

NOVI LIGURE – Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia 109, la Imperia-Novi Ligure di 175 km, davanti a Toon Aerts (Lotto Intermarchè) e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Alec Segaert (Bahrain Victorious) – 175 km in 3h53’00”, media di 45.064 km/h

2 – Toon Aerts (Lotto Intermarchè) a 3″

3 – Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

2 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 33″

3 – Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 2’03”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Alec Segaert ha dichiarato: “E’ fantastico! Avevo già vinto al Giro Next Gen e nelle categorie giovanili, ma questo successo mi porta davvero ad un livello più alto. Per la squadra il Giro, con Afonso in Maglia Rosa, era già eccellente, così raggiungiamo la perfezione. Ieri sera pensavo già all’attacco, dovevo partire ai -3. Questa idea mi è rimasta in testa tutto il giorno, e quando ho visto che gli sprinter si stavano affaticando ho cominciato a crederci di poterla fare. Ero scontento dopo la cronometro, oggi invece sono al settimo cielo”.