Giro d’Italia, oggi riposo: ieri dominio di Vingegaard a Corno alle Scale

Giro d’Italia 109: giornata di riposo. Domani cronometro Viareggio–Massa Tudor.Maglia rosa ancora sulle spalle di Eulalio

BOLOGNA – Giro d’Italia 109, oggi giornata di riposo dopo la spettacolare tappa di ieri a Corno alle Scale, dove Jonas Vingegaard ha firmato il suo secondo successo in questa edizione, confermando la sua solidità in Maglia Azzurra e rilanciando la corsa in chiave classifica generale.

Il danese ha piegato la resistenza di Felix Gall con un attacco secco a 900 metri dal traguardo, chiudendo la tappa con 12″ di vantaggio sull’austriaco. Terzo Davide Piganzoli, autore di una prova di grande maturità, davanti a Thymen Arensman e alla Maglia Rosa Afonso Eulalio, che ha limitato i danni chiudendo a 41″.

La tappa si era infiammata quando Vingegaard e Gall, sotto l’impulso della Decathlon CMA CGM Team, erano rientrati a 1.900 metri su Giulio Ciccone, ultimo superstite della fuga di giornata. Poi l’affondo decisivo del danese, celebrato con un bacio al manubrio dove tiene incollata la foto della sua famiglia: un gesto simbolico che ha fatto il giro del mondo.

Con la tappa di ieri si é chiusa la prima settimana del Giro d’Italia 109, iniziata con le tre frazioni in Bulgaria e proseguita con arrivi di grande impatto come Blockhaus e Corno alle Scale.

Domani si riparte con la cronometro Viareggio–Massa Tudor

Dopo il riposo odierno, la corsa riprenderà martedì con la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa Tudor, primo vero banco di prova della seconda settimana.

Cronometro pianeggiante quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Partenza da Viareggio direzione sud attraverso la pineta lungo Viale dei Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare in direzione nord. Si percorre la costiera della Versilia fino a Marina di Massa dove si svolta verso l’interno per raggiungere la seconda svolta a U in località Rinchiostra. La corsa, quindi, raggiunge nuovamente il lungomare, ne percorre circa 800 m per poi svoltare nuovamente verso l’interno e raggiungere l’arrivo.

Ultimi chilometri rettilinei con solo due curve. A 1 km dall’arrivo la curva verso destra che immette nel lungomare e a 150 m quella che inizia il rettilineo finale su asfalto.

La prova contro il tempo sarà trasmessa:

dalle 13.05 su Rai Sport HD,

dalle 14.00 su Rai 2,

in diretta integrale su Eurosport, Discovery+ e HBO Max.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

2 – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 2’24”

3 – Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2’59”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Conad – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) – indossata da Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team)