Nazionale maschile: secondo collegiale a Cavalese e tre amichevoli in arrivo

La Nazionale maschile torna al lavoro a Cavalese dal 20 maggio. In programma tre amichevoli con Turchia e Belgio prima del test del 31 maggio a Bergamo
CAVALESE – Riparte da Cavalese la stagione 2026 della Nazionale maschile campione del Mondo, che dopo il primo collegiale svolto a Roma dall’11 al 17 maggio tornerà a radunarsi da mercoledì 20 maggio per un nuovo periodo di preparazione. Il lavoro proseguirà fino al 31 maggio, giorno dell’amichevole Italia–Turchia in programma a Bergamo.
Il gruppo guidato da Ferdinando De Giorgi affronterà una settimana intensa, scandita da tre test match utili per valutare condizione, intese e rotazioni in vista dei prossimi impegni internazionali.
Programma delle amichevoli
- 28 maggio, ore 18 – Cavalese Italia vs Turchia – diretta streaming sul canale YouTube FIPAV
- 30 maggio, ore 21 – Verona Italia vs Belgio – diretta Rai Sport e Sky Sport
- 31 maggio, ore 17.30 – Bergamo Italia vs Turchia – diretta Rai Sport e Sky Sport
I convocati
Sono stati chiamati per il collegiale: Mattia Boninfante, Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo (A.S. Volley Lube); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Mati Pardo, Luca Porro, Giovanni Sanguinetti (Modena Volley); Leandro Mosca (Volley Milano); Mattia Orioli (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle); Francesco Sani, Matteo Staforini (Verona Volley).
Un gruppo giovane ma già ricco di esperienza internazionale, chiamato a proseguire il percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato l’Italia ai vertici mondiali.