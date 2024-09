Giro Regioni Ciclocross 2024, i risultati della tappa inaugurale

Circa 700 corridori al via della tappa inaugurale che si è svolta al CorridoMnia Shopping Park: un grande successo organizzativo per l’Asd Romano Scotti

CORRIDONIA – Inizia con il botto la stagione 2024 del Giro delle Regioni di Ciclocross: l’evento organizzato dall’Asd Romano Scotti è stato capace di richiamare, ancora una volta, crossisti da tutta Italia, rendendo così la giornata di Corridonia una grandissima festa di pubblico e di partecipanti. Il CorridoMnia Shopping Park ha fatto da sfondo alle gare che si sono svolte su un percorso veloce e tecnico al tempo stesso, nato grazie alla collaborazione della Romano Scotti con il Bike Italia Tour. Tra le autorità presenti quest’oggi a Corridonia, insieme ad Alfio Caccamo, presidente del CorridoMnia Shopping Park, non sono mancati il consigliere federale Fabio Forzini, Nelia Calvigioni, vice Sindaco di Corridonia, e Lino Secchi, presidente comitato regionale Marche FCI.

Circa 700 ciclisti sono stati presenti al via della gara: un numero davvero molto importante, considerando soprattutto che siamo ancora a fine settembre. Questa prima gara di stagione è stato un primo assaggio di ciò che attende gli appassionati lungo tutta la stagione invernale: in particolare, per tutti i corridori, è stato un primo test in vista dei prossimi appuntamenti. Il prossimo, per quanto riguarda il Giro delle Regioni di Ciclocross, sarà proprio domenica prossima a Tarvisio, quando ci sarà la rivincita della gara di Corridonia.

Uomini Open – La gara maschile Open ha visto il dominio di Samuele Scappini. Il corridore del Team Cingolani, dopo un avvio di gara davvero velocissimo, è riuscito a imporre un ritmo molto alto, incrementando sempre di più il proprio vantaggio sugli avversari, che hanno tagliato il traguardo alla spicciolata. Scappini si è imposto con grande autorevolezza con più di un minuto di vantaggio sul duo della Race Mountain GM Sport, composto da Antonio Folcarelli e Simone Vari. Chiudono fuori dal podio Marco Del Missier (Team Cyclocross Project) e Lorenzo Cionna (Passatempo Cycling Team). “Ho voluto dare il massimo fin dai primi metri – ha affermato Scappini – ho pensato solo a spingere al massimo fino all’ultimo metro. Sono felice di aver vinto la prima tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross, ora la testa è già rivolta alla tappa di Tarvisio, dove spero di potermi confermare”.

Donne Open – La gara femminile Open è iniziata con tre ragazze che sono riuscite a prendere un buon vantaggio fin dai primi metri, si trattava di Carlotta Borello (Team Cingolani), Giorgia Pellizotti (Sanfiorese) e Alessia Bulleri (Cycling Cafè). Dopo due giri, Borello ha lanciato un attacco, e in quel momento Alessia Bulleri è rimasta vittima di un salto di catena. Non ci sono stati problemi, invece, per la Borello, che è riuscita a realizzare la doppietta nella categoria Open per il Team Cingolani insieme al successo del suo compagno di squadra Samuele Scappini. Chiude seconda Giorgia Pellizotti, leader nella categoria Juniores, mentre Alessia Bulleri riesce a conquistare il podio di giornata chiudendo in terza piazza. “E’ stato un percorso che mi è piaciuto molto questo di Corridonia – ha affermato Borello dopo il successo – perchè c’erano molte curve, bisognava sempre rilanciare e ho dato del mio meglio. Sono felice di aver ottenuto il successo all’esordio con la mia nuova squadra, adesso spero di togliermi delle altre soddisfazioni importanti nel corso della stagione”.

Juniores – Davvero molto combattuta la gara degli Juniores: sul percorso di Corridonia del Giro delle Regioni di Ciclocross, fin dalle fasi iniziali, si sono avvantaggiati sei corridori: Filippo Grigolini (Team Cingolani), Giacomo Serangeli (DP66), Pietro Deon (Sanfiorese), Vincenzo Carosi (Race Mountain GM Sport) e Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team). Negli ultimi due giri e mezzo di gara, Grigolini e Serangeli riescono a prendere un buon vantaggio sugli avversari e si giocano la corsa allo sprint: all’ultima curva, Grigolini riesce a uscire in testa, imponendosi nella tappa di apertura del Giro delle Regioni di Ciclocross. Serangeli chiude secondo, mentre Pietro Deon chiude in terza posizione. “Già dal primo giro ho visto che siamo riusciti a fare davvero un bel ritmo – ha affermato Grigolini dopo la vittoria – sicuramente vorrei fare bene lungo questa stagione di ciclocross ed essere partito con il piede giusto è un segnale molto importante per me che sono al primo anno nella categoria”.

Allievi – La gara è stata condotta inizialmente da un gruppo di 13 uomini, che poi si è ridotto a sei e poi di tre con il passare dei giri. Tommaso Cingolani (Team Cingolani) ha cercato a più riprese di staccare gli avversari, riuscendoci negli ultimi metri di corsa, quando si è involato verso il traguardo. Una vittoria cercata e voluta per il campione d’Italia che, a Tarvisio, vestirà la maglia di leader della classifica generale: un successo che arriva al termine della gara con più partecipanti al via, visto che alla vigilia della corsa gli Allievi iscritti erano ben 93 tra i primo e i secondo anno. Per quanto riguarda la classifica degli Allievi di secondo anno, Walter Vaglio (Scuola Ciclismo Tugliese) chiude alle spalle di Cingolani, mentre Matteo Martini (GS Rosole) è secondo. Alessio Borile (DP66) si impone nei primo anno davanti a Pietro Bandizol (Cyclocross Project) e Leonardo Onida (Jam’s Bike Team Buja).

Tra le donne, Rachele Cafueri (DP66) centra il successo davanti a Matilde Carretta (Mosole), allieva al primo anno. Sul podio di giornata c’è anche Emma Sara Riccardi (Maserati Cadeo), terza di giornata.

Esordienti – Anche in questo caso, la gara è stata molto combattuta ed equilibrata, con sei ciclisti che hanno mantenuto un ritmo altissimo fin dai primi metri. La gara si è decisa quando i corridori di testa hanno affrontato il tratto sul fiume Chienti: dopo l’attacco di Nicolò Maglietti (Salus Ciclistica Seregno), Pietro Foffano (Mosole) è stato costretto a mettere piede a terra mentre aveva alla sua ruota Oscar Carrer (Fusion Bike) e Engele Frank (Kardaun-Cardano). Da lì, Carrer ha cercato di condurre l’inseguimento, ma Maglietti è riuscito a mantenere il ritmo alto fino alla fine, prendendosi il successo davanti a Carrer, Foffano e Frank. Tra le ragazze, successo per Emma detto (Valvassore) davanti ad Anna Mombello (Cx Devo Academy) ed Elisa Traldi (Sporteven Cycling).

G6 – Sul percorso di Corridonia si è svolta anche la gara per Giovanissimi G6, i quali hanno potuto correre sullo stesso percorso dove hanno gareggiato gli adulti, . Le altre categorie dei Giovanissimi, invece, hanno gareggiato su un tracciato a loro riservato. Per ciò che concerne i G6, vittoria di Giuliano Salimbeni (Il Pirata Vangi) su Santiago Bembo (Mosole) e Alessio Biancini (Pianello). Tra le ragazze, vittoria di Aurora Cerame (Castellettese) su Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese) e Ginevra Spitoni (Tormatic).

Master – La giornata di gare a Corridonia è iniziata con le gare riservate alle categorie amatoriali. Nella gara Master di prima fascia la vittoria è stata conquistata da Antonio Macculi (Team Cingolani). Alle sue spalle chiudono Rino Gasparrini (Vibrata Bike) e Marcello Merlino (Bikespace).

Per quanto riguarda i Master di seconda fascia, successo per Simone Veronese (Progetto Ciclismo Santena) davanti a Claudio Moronci (Team Cingolani) e Michea Quartiglia (Look Project).

Tra i Master di terza fascia, vittoria di Massimo Folcarelli (Race Mountain GM Sport) davanti ad Alessandro Diletti (Team Cingolani) e Alberto Laloni (Uc Petrignano).

Master di quarta fascia: trionfo per Corrado Cottin (Team Benato) davanti a Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata) e Carlo Tudico (Prolife).

Tra le donne Master, si impone Mery Guerrini (Hair Gallery) su Ania Bocchini (Team Cingolani) e Stefania Leschiutta (Team Cyclocross Project).

