Giugliano – Audace Cerignola: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giugliano – Audace Cerignola di sabato 7 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Lega Pro girone C

GIUGLIANO – Sabato 7 gennaio alle ore 17.30 in campo allo stadio Alberto De Cristofaro le squadre di Giugliano Calcio e Audace Cerignola per la 21esima giornata del campionato di Lega Pro girone C. Nella gara di andata in Puglia dell’11 settembre scorso furono i padroni di casa a imporsi per 1-0 grazie a una rete di Malcore in pieno recupero. Si fa interessante il match per la classifica delle due squadre che sono rispettivamente in settima e quinta posizione con 27 e 30 punti. A caccia di riscatto la squadra campana che viene dagli stop con Crotone e Viterbese mentre molto lanciata quella ospite dopo le vittorie con Juve Stabia e Monterosi. Secondo i bookmakers ad essere favorito e il Giugliano Calcio con quota a 2.35 mentre il segno X è dato a 3.15 e il 2 a 2.95. Designato Ettore Longo di Trapani alla direzione dell’incontro. Sarà coadiuvato dagli assistenti Rosario Antonio Grasso di Acireale e Veronica Vettorel di Latina; quarto ufficiale Andrea Giordani di Aprilia. Dalle ore 16.30 scopriremo le formazioni ufficiali quindi dal fischio d’inizio spazio alla diretta con il risultato aggiornato e i dati del match. Le due neo promosse stanno confermando di avere le carte per conquistare un posto nei playoff.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA]

I convocati dell’Audace Cerignola

Portieri: Fares, Saracco, Trezza

Difensori: Allegrini, Blondett, Coccia, Giofré, Gonnelli, Ligi, Russo

Centrocampisti: Bianco, Botta, Capomaggio, Inguscio, Langella, Ruggiero, Sainz-Maza, Tascone

Attaccanti: Achik, D’Andrea, D’Ausilio, Malcore, Neglia

Di Napoli alla vigilia del match

“Dobbiamo dare valore a ciò che abbiamo fatto, siamo consapevoli che da domani inizia un altro campionato. Cerignola squadra di valore”. Il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato anche ha sottolineato l’importanza di avere cattiveria e condizione mentale per affrontare ogni gara con la giusta determinazione. Parlando dell’avversario ha detto che si tratta di un squadra diversa da quella dell’andata con una ben definita identità ed entusiasmo ma troverà un gruppo che si è ricaricato e ha voglia di riscatto.

Presentazione del match

In casa campana Di Napoli dovrà fare i conti con alcuni indisponibili come Erlic, Oyewale Sulaiman (squalificato), De Rosa e Biasol (squalificato) pertanto dovrebbe scegliere nel 3-5-2 un trio difensivo con Kyeremateng, Zullo, Ciro Poziello; a centrocampo larghi Gomez e Rondinella mentre come interni Gladestony, Ceperano e Raffaele Poziello. Di punta Piovaccari e Salvemini.

Mister Pazienza dovrebbe schierarsi a specchio con rosa quasi al completo e difesa con Ligi, Blondett, Capomaggio. A centrocampo spazio al marocchino Achik e con Sainz-Maza larghi mentre come centrali Tascone, Langella e Coccia. In attacco D’Andrea con Malcore.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Taranto

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Kyeremateng, Zullo, Ciro Poziello; Rondinella, Gladestony, Ceperano, Raffaele Poziello, Gomez; Piovaccari, Salvemini. Allenatore: Raffaele Di Napoli

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Ligi, Blondett, Capomaggio; Achik, Tascone, Langella, Coccia, Sainz-Maza; D’Andrea, Malcore. Allenatore: Michele Pazienza

Dove vedere la partita

L’incontro Giugliano – Audace Cerignola verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.