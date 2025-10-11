Giugliano-Catania 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Giugliano-Catania di Sabato 11 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

GIUGLIANO – Sabato 11 ottobre 2025 allo stadio Alberto De Cristofaro andrà in scena Giugliano-Catania, gara valevole per la nona giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Mirko Cudini che non vince da cinque turni di campionato ed è reduce dal pareggio di Trapani (1-1) capace di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive.

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Domenico Toscano che vengono dalla ritrovata vittoria in casa contro il Siracusa (2-0) dopo tre pari di fila e il primo e sin qui unico ko rimediato a Cosenza (4-1). I gialloblù, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto tre sconfitte e quella che sin qui è l’unica vittoria di questo campionato (1-0 al Foggia), puntano a dare continuità all’ultimo risultato positivo ritrovando – dopo oltre un mese – la via dei tre punti per abbandonare la zona calda.

I rossazzurri, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono dalla trasferta di Cava de’ Tirreni (0-1) con due pareggi dopo l’unico sin qui ko, vogliono tornare a fare bottino pieno in trasferta per sferrare l’assalto al secondo posto e recuperare terreno dalla vetta occupata dalla Salernitana e distante quattro lunghezze. L’ultimo precedente al ‘De Cristofaro’ sorride al Giugliano con una pirotecnica vittoria per 3-2 contro il Catania. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato coadiuvato dagli assistenti Roberto Meraviglia e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola. Operatore al Football Video Support è Domenico Russo di Torre Annunziata.

GIUGLIANO: Russo A., Milan M., Caldore M., Del Fabro D., Vaglica G., Prezioso M., De Rosa R., Zammarini R., Esposito G., Nepi A., D'Agostino G.. A disposizione: Balde I., Bolletta L., Borello G., D'Avino L., Forciniti L., Isaac Prado, Laezza G., Lops F., Minei A., Njambe M., Peluso L.



CATANIA: Dini A., Ierardi M., Di Gennaro M., Celli A., Casasola T., Di Tacchio F., Quaini A., Donnarumma D., Lunetta G., Cicerelli E., Forte F.. A disposizione: Allegretto A., Aloi S., Bethers K., Caturano S., Corbari A., D'Ausilio M., Jimenez K., Pieraccini S., Raimo A., Rolfini A., Stoppa M.



Reti: al 5' pt Lunetta G. (Catania) .

Le formazioni ufficiali di Giugliano-Catania

GIUGLIANO (3-5-2): Russo; Milan, Caldore, Del Fabbro; Vaglica, Prezioso, De Rosa, Zammarini, Esposito; Nepi, D’Agostino. A disposizione: Bolletta, Prado, Borello, Njambé, D’Avino, Laezza, Minei, Forciniti, Lops, Balde, Peluso. Allenatore: Mirko Cudini

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Cicerelli, Lunetta; Forte. A disposizione: Bethers, Alpi, Allegretto, Jimenez, Rolfini, Stoppa, Caturano, Raimo, Corbari, Pieraccini, D’Ausilio. Allenatore: Domenico Toscano

Le parole di Mirko Cudini

“La difesa è sicuramente uno dei loro punti di forza. Il Catania è una squadra solida, che ha mantenuto una base molto importante e hanno messo dentro giocatori di grande qualità. Sarà una partita molto difficile, ma il Giugliano ha dimostrato che, contro avversari di un certo valore, sa giocare la sua partita e si è sempre comportato bene. Dobbiamo affrontare il Catania con rispetto, ma dobbiamo sapere che le loro armi sono anche le nostre. Dobbiamo saperli attaccare, forse concedendo anche qualcosa dal punto di vista del palleggio. Bisogna cercare di stare concentrati sui duelli e sulle seconde palle. Noi sicuramente delle qualità per poter fargli male e cercheremo di sfruttarle”.

Le parole di Domenico Toscano

“Ho visto una squadra in crescita dal punto di vista dell’atteggiamento e con una grande fame di portare a casa la vittoria. Il campo del Giugliano è ostico, affronteremo una squadra che ha sempre messo in difficoltà gli avversari e dobbiamo farci trovare pronti. Questa partita arriva in un momento particolare. La squadra forte si vede dalla panchina, le partite si vincono con i sedici giocatori. Dobbiamo sfruttare tutto l’organico e tutte le qualità della rosa. Ogni partita fa capo a sè. A Cosenza così come a Cerignola ci sono state tante variabili che hanno condizionato la nostra gara. Nelle partite in cui non sei al cento per cento, devi esserlo mentalmente. L’atteggiamento fa tutta la differenza del mondo”.

Presentazione del match

QUI GIUGLIANO – Tra i pali Russo con D’Avino, Del Fabro, Caldore e Vaglica a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Zammarini, Prezioso e De Rosa con D’Agostino, Nepi e Borello nel tridente offensivo.

QUI CATANIA – A protezione di Dini ci saranno Ierardi, Di Gennaro e Celli. Sulle corsie esterne agiranno Casasola e Donnarumma con Di Tacchio e Corbari in mezzo al campo. Davanti spazio a Jimenez e Cicerelli a supporto di Caturano.

Le probabili formazioni di Giugliano-Catania

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; D’Avino, Del Fabro, Caldore, Vaglica; Zammarini, Prezioso, De Rosa; D’Agostino, Nepi, Borello. Allenatore: Mirko Cudini

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Di Tacchio, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

Dove vedere la partita in TV e streaming

Giugliano-Catania, gara valida per la nona giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 251. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.