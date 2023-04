Giugliano – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giugliano – Catanzaro del 02 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023

GIUGLIANO – Domenica 2 aprile, alle ore 14:30 al De Cristofaro, andrà di scena la sfida tra Giugliano e Catanzaro. I calabresi dopo aver conquistato la meritata promozione in Serie B, vogliono onorare il loro straordinario campionato, contro un Giugliano che nutre ancora ambizioni play off. La matricola campana, a tre giornate dalla fine, ha la possibilità di rientrare tra le prime dieci classificate per accedere agli spareggi promozione. Un traguardo importante per la formazione di mister Di Napoli, che andrebbe a coronare una stagione più che positiva dopo aver quasi centrato l’obiettivo salvezza senza patemi. Il Catanzaro andrà in campania senza fare sconti, con l’ intento di collezionare altri nuovi record.A dirigere il match Carlo Rinaldi della sezione AIA di Bassando del Grappa, coadiuvarlo dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Quarto ufficiale Bruno Spina di Barletta.

Le dichiarazioni della vigilia

Pietro Iemmello (Attaccante Catanzaro): “É iniziato un anno e mezzo fa, tutti mi dicevano sarebbe stato un grande rischio giocare con la maglia che indossavo da bambino quando andavo a tifare la squadra del cuore. Dentro di me nonostante questa paura sentivo che volevo farlo. Quando sono arrivato alla prima conferenza stampa ho detto che il mio obiettivo era quello di rivedere lo stadio come i miei occhi lo avevano lasciato 19 anni fa. All’inizio è stata dura, venivo da sei mesi senza allenamenti e ho impiegato un tempo per ritrovare la forma. Sono stati sei mesi bellissimi nonostante la sconfitta di Padova che per quanto dolorosa mi e ci ha lasciato un vuoto indelebile ma allo stesso tempo ci ha dato la consapevolezza e la rabbia per ripartire con lo stesso entusiasmo che la città di Catanzaro ci aveva trasmesso. É stato un anno dove abbiamo primeggiato dall’inizio alla fine e nonostante i pochi momenti duri siamo stati tutti un gruppo unito, solido che sapeva ciò che voleva. Rivedere tutti voi come diciannove anni fa é stato il coronamento di un sogno. Non pensavo che potesse accadere così in fretta e con questo risultato. Il merito é del Mister, del suo staff, magazzinieri, team manager, fisioterapisti, dottori, segretari, Cristiano al suo staff e Salvatore. Un grazie alla proprietà dei fratelli Noto: Floriano, Derio e Gino. Al direttore Foresti e Magalini. Grazie a Luca Noto. E un grazie immenso ai miei compagni per avermi aiutato a realizzare questo sogno. Forza Catanzaro”.

Antonio Cinelli (centrocampista Catanzaro): “È un percorso iniziato l’anno scorso dopo la sconfitta ai playoff contro il Padova, è stato un colpo allo stomaco ma tutto il gruppo voleva reagire e dimostrare di valere la Serie B. Mister Vivarini è stato fondamentale nel ricomporre la squadra, sono rimasti gli stessi giocatori con pochi innesti mirati mantenendo il progetto tattico del mister. Il gruppo è stato fondamentale, con tanti ‘grandi’ in spogliatoio, gente di esperienza che voleva vincere. Mi piacerebbe fare l’allenatore, è un ruolo che mi affascina ma mi rendo anche conto della vita difficile che un tecnico deve affrontare. Vedremo”.

I convocati del Catanzaro

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 90. Grimaldi

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Gatti

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 7. Rolando, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris, 88. Cinelli, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Bombagi, 17. Brignola, 21. Curcio, 28. Biasci, 99. Cianci

La presentazione del match

QUI GIUGLIANO – Mister Di Napoli schiererà un 4-3-1-2, con Viscovo in porta, protetto da una difesa a quattro composta da Rondinella, Scognamiglio, Poziello Ciro e Gomez. A centrocampo potrebbe esserci Eyango, Felippe e Poziello Raffaele, mentre in attacco il duo Salvemini–Sorrentino supportati dal centrocampista Nicolás Rizzo.

QUI CATANZARO – Vivarini mantiene fede al suo consueto 3-5-2, formato da Fulignati tra i pali, protetto dal trio difensivo composto da Martinelli, Brighenti e Scognamillo, a centrocampo Situm, Verna, Ghion, Sounas e Vandeputte. In attacco il duo Biasci–Iemmello.

Le probabili formazioni di Giugliano – Catanzaro

GIUGLIANO (4-3-1-2): Viscovo; Rondinella, Scognamiglio, Poziello C., Gomez; Eyango, Felippe, Poziello R.; Rizzo; Salvemini, Sorrentino. Allenatore: Raffaele Di Napoli

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini

Dove vederla in TV e in streaming

La gara tra Giugliano-Catanzaro, sarà trasmessa in streaming live e on demand su DAZN.