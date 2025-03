Giugliano-Messina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Giugliano-Messina di domenica 23 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, girone C

GIUGLIANO – Domenica 23 marzo 2025 allo stadio Alberto De Cristofaro andrà in scena Giugliano-Messina, gara valida per la trentatreesima giornata del Girone C di Serie C Now 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Valerio Bertotto reduce dalla vittoria strappata sul campo del Trapani (1-2) dopo le due sconfitte con Picerno (0-2) e Crotone (3-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Simone Banchieri che non vincono da otto giornate di campionato e hanno portato a casa appena sette punti nelle ultime dieci partite. I gialloblù, che davanti al proprio pubblico vengono dalla sconfitta con il Picerno dopo tre vittorie consecutive, hanno bisogno dei tre punti per consolidare la zona play-off e tenere lontano le dirette concorrenti.

I giallorossi, invece, che lontano dalle mura amiche hanno totalizzato meno punti di tutti ma hanno perso solamente a Monopoli nel 2025, vanno a caccia di un successo pesante per inseguire ancora la salvezza e sperare di disputare quantomeno il play-out. La gara del girone d’andata, disputata allo stadio San Filippo-Franco Scoglio, vide il Messina imporsi 1-0 sul Giugliano. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto Ufficiale: Francesco Pio Sarcina di Barletta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIUGLIANO-MESSINA]

GIUGLIANO:. A disposizione:



ACR MESSINA:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Valerio Bertotto

“‘Il Messina è indubbiamente una squadra viva al netto di una situazione di classifica deficitaria. Sanno rendersi pericolosi e la partita va affrontata molto seriamente e con tutte le attenzioni del caso. Non potremo distrarci per nessuna ragione al mondo. Abbiamo una nostra identità e cercheremo di portare la partit dalla nostra parte con la giusta mentalità e il nostro modo di essere. Dobbiamo capire che non abbiamo fatto ancora nulla se non un bellissimo percorso sino ad oggi. Sappiamo di dover ancora raggiungere i nostri obiettivi e vogliamo continuare sulla strada tracciata”.

Presentazione del match

QUI GIUGLIANO – In porta Russo, al centro della difesa Solcia e Minelli con Valdesi e Oyewale sulle corsie laterali. In mezzo al campo Peluso, De Rosa e Celeghin mentre nel tridente offensivo spazio a Del Sole, Nepi e Njambè.

QUI MESSINA – Tra i pali Krapikas con Gyamfi, Gelli, Marino e Haveri a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Garofalo, Petrucci e Crimi mentre nel tridente offensivo spazio a Dell’Aquila, Luciani e Pedicillo.

Le probabili formazioni di Giugliano-Messina

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Minelli, Oyewale; Peluso, De Rosa, Celeghin; Del Sole, Nepi, Njambè. Allenatore: Valerio Bertotto

MESSINA (4-3-3): Krapikas; Gyamfi, Gelli, Marino, Haveri; Garofalo, Petrucci, Crimi; Dell’Aquila, Luciani, Pedicillo. Allenatore: Simone Banchieri

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 257. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.