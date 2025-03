Diretta Giugliano-Turris di Venerdì 28 febbraio 2025: locali a segno con Demirovic, D’Agostino e Nepi, nella ripresa la rete della bandiera di Boli

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Venerdì 28 febbraio 2025 , alle ore 20:30 il Giugliano ospiterà la Turris per la giornata 29 del campionato Serie C – Girone C . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che la scorsa la Turris ha vinto con il risultato di 2-0 nella gara d’andata . Sarà Enrico Cappai di Cagliari l’arbitro a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Alberto de Cristoforo . Sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Luca Granata di Viterbo; quarto ufficiale Andrea Palmieri di Brindisi .

Negli ultimi cinque match il Giugliano ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte realizzando 9 gol e subendone 6 . Dopo aver ottenuto tre successi consecutivi con Foggia e Latina in casa e ad Altamura la squadra ha colto un buon pareggio, 0-0, con la Juventus Next Gen . Con 41 punti si trova in piena zona playoff dove ha buone chance di conservare questa zona di classifica al termine della regular season . Il tecnico Bertotto alla vigilia ha sottolineato come bisogna giocare senza pensare alle vicende extra campo, si giocherà per vincere .

La Turris ha conseguito invece 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte realizzando 3 reti e subendone 16 . Destino segnato così come per il Taranto con 6 punti in classifica frutto dei 19 punti di penalizzazione . La squadra continua a subire solo ko come quello dell’ultimo turno in casa con la Cavese . Per la sfida odierna saranno assenti questi giocatori: Acampa, Balde, Esposito M., La Vardera, Romano, Scaravilli. Per la squadra dei corallini è possibile che questa sia l’ultima uscita stagionale .

Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guida l’Audace Cerignola con 57 , in seconda posizione c’è la squadra dell’Avellino con 52 e Monopoli con 49 .

Tabellino

GIUGLIANO: Anacoura J., Valdesi A., Minelli A., Caldore M., Oyewale S., De Rosa R., Demirovic E. (dal 21′ st Vallarelli F.), Peluso L. (dal 37′ st Giorgione C.), D’Agostino G., Nepi A. (dal 21′ st Padula C.), Del Sole F. (dal 1′ st Masala M.). A disposizione: Celeghin E., Galletta V., Genovese M., Giorgione C., Masala M., Njambe M., Nuredini A., Padula C., Russo D., Solcia D., Vallarelli F.

TURRIS: Iuliano S., Boli J., Porro M., Ndiaye M., Armiento C., Castellano F., Morrone B., Nocerino L. (dal 36′ st Casacchia G.), Pugliese S., Giannone L. (dal 1′ st Pisacane P.), Trotta M.. A disposizione: Casacchia G., Centro S., D’ambrosio A., D’Antuono F., Fallani M., Francese S., Giglio A., Imparato C., Pisacane P., Sabatino B., Suppa M.

Reti: al 4′ pt Demirovic E. (Giugliano) , al 10′ pt D’Agostino G. (Giugliano) , al 15′ pt Nepi A. (Giugliano) al 17′ st Boli J. (Turris) .

Ammonizioni: al 3′ st Demirovic E. (Giugliano), al 13′ st Nepi A. (Giugliano) al 22′ pt Pugliese S. (Turris), al 22′ st Ndiaye M. (Turris).

Espulsioni: al 45′ st Ndiaye M. (Turris).

I convocati del Giugliano

Portieri: Russo, Anacoura, D’Aniello.

Difensori: Oyewale, Solcia, Minelli, Caldore, Galletta, Nuredini, Valdesi.

Centrocampisti: Vallarelli, Celeghin, De Rosa, Giorgione, Genovese, Peluso, Demirovic.

Attaccanti: Del Sole, Njambe, Padula, Masala, D’Agostino, Nepi.

Probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Celeghin, De Rosa, Peluso; Njambe, Padula, Del Sole. Allenatore: Valerio Bertotto.

TURRIS (4-2-3-1): Iuliano; Boli, Desiato, Ndiaye, Sabatino; Castellano, Morrone; Nocerino, Pugliese, Giannone; Trotta. Allenatore: Andrea Juliano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Giugliano – Turris , valevole per la giornata 29 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 251 . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite i servizi Sky Go e Now Tv anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.