Giuliano – Sorrento 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Giugliano – Sorrento di Venerdì 1 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la prima giornata della Serie C – Girone C

GIULIANO – Venerdì 1 settembre 2023 , andrà in scena Giugliano – Sorrento , match valido per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone C . Calcio di inizio previsto per le ore 20:45 . Appuntamento allo stadio Alberto De Cristofaro dove il derby campano sarà sotto la direzione dell’arbitro Leonardo Mastrodomenico di Matera. Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Elia Tini Brunozzi di Foligno; quarto ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino. Il Giugliano nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 8 reti e ha subito 10 . Ha messo a segno di recenti gli acquisti del centrocampista Luca Berardocco dalla Juve Stabia e l’attaccante Carmine De Sena oltre al regista Pietro Messori e il centrale difensivo Vincenzo Di Somma. La squadra sarà presentata il 30 agosto alle ore 19 presso Palazzetto dello Sport di Giugliano, in Via Campopannone. Sarà l’occasione per svelare le nuove maglie per la stagione sportiva 2023/2024 della Legea. Il tecnico Raffaele Di Napoli ha dichiarato al termine dell’allenamento congiunto svolto nei giorni scorsi con l’Equipe Campania: “Abbiamo lavorato tanto durante il precampionato, sono molto fiducioso. Alleno un gruppo di professionisti molto seri. Siamo pronti per iniziare”. Il bilancio del Sorrento é invece di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 9 reti fatte e 5 subite. La neo promossa ha sfiorato lo Scudetto di Serie D perdendo la finale dello scorso 11 giugno contro il Sestri Levante per 3-1. Tra gli ultimi acquisti ricordiamo quello del difensore centrale Vincenzo Di Somma lo scorso anno a Pagani. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Giugliano – Sorrento anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GIULIANO – SORRENTO]

GIUGLIANO: Baldi G. (Portiere), Menna D., Scognamiglio G., Caldore M., Rondinella G. (dal 8' st Oviszach E.), Labriola V., Berardocco L. (dal 18' st Di Dio F.), Gladestony, Oyewale S. (dal 18' st Vogiatzis V.), Nocciolini M. (dal 27' st De Sena C.), Sorrentino L. (dal 26' st Bernardotto G.). A disposizione: Antonini G., Aruta M., Ciuferri F., De Francesco F., Giorgione C., Grasso M., Russo D. (Portiere), Stabile D. P., Virgilio R.



SORRENTO: Marcone R. (Portiere), Todisco G., Blondett E., Panelli T., Loreto C. (dal 31' st Vitiello A.), La Monica G., Bonavolonta A. (dal 30' st De Francesco A.), Vitale G. (dal 31' st Ravasio M.), Scala S., Martignago R. (dal 39' st Petito F.), Badje I.. A disposizione: Caravaca T., Chiricallo M., Colombini F., Daniello A., del Sorbo L., Di Somma V., Fusco F., Kone S., Messori P.



Reti: al 19' st Nocciolini M. (Giugliano) .



Ammonizioni: al 26' pt Sorrentino L. (Giugliano), al 31' pt Caldore M. (Giugliano), al 44' pt Berardocco L. (Giugliano) al 26' pt Vitale G. (Sorrento).

I convocati del Giugliano Calcio 1928

Portieri: Danilo Russo, Gabriele Baldi, Manrrique.

Difensori: Menna, Scognamiglio, Oyewale, Caldore, Rondinella, De Francesco.

Centrocampisti: Gladestony, Berardocco, Virgilio, Vogiatzis, Labriola, Giorgione, Aruta, Ciuferri, Oviszach, Di Dio.

Attaccanti: Bernardotto, Grasso, De Sena, Sorrentino, Stabile, Nocciolini.

Indisponibili: Berman, Zullo, Yabre, De Rosa, Eyango, Salvemini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Giugliano – Sorrento , valido per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta tv su Sky che si è assicurata la Lega Pro per il biennio 2023-2025 con oltre 1150 partite live.